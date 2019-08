Discontinuità su contenuti e squadra Le richieste del Pd al M5s

Fonte : agi

(Di lunedì 26 agosto 2019) A meno di 24 ore dalla conferenza stampa in cui ha messo in chiaro le condizioni del Pd per un governo con i Cinque Stelle, Nicola Zingaretti torna a chiederesuie sulla. "Io credo che non ci servano due programmi contrapposti, paralleli. Quel modello di contratto, che non era una visione comune. Ci vuole un programma condiviso e comune che dobbiamo costruire. I programmi paralleli sono stati un errore che abbiamo pagato e dobbiamo cambiare" dice il segretario del Pd ai giornalisti al Nazareno. "Sto lavorando per una soluzione seria, all'altezza dell'Italia, di forze non contrapposte che si incontrano e trovano selle soluzioni" aggiunge "Almeno io lavoro a una soluzione seria, non di forze contrapposte che s'incontrano e trovano soluzioni. Ma devono farlo tutti.. Io sono e rimango convinto che serva un governo a questo Paese. Un governo di svolta. ...

ilfoglio_it : Il segretario del Pd #Zingaretti in conferenza stampa, chiede che ci sia discontinuità sulle persone, ma anzitutto… - you_trend : ?? Crisi: Zingaretti, serve discontinuità su contenuti e squadra (AGI) #CrisiDiGoverno #m5spd - agorarai : 'Conte premier? Dipende dal passaggio che si fa sui contenuti, ma sulla base di una radicale discontinuità'… -