Can Yaman News | Ecco Dove Lo Rivedremo Ospite a Mediaset!

Fonte : gossipnews.tv

(Di lunedì 26 agosto 2019) Continua il periodo fortunato per Can, il popolare attore turco, balzato agli onori della popolarità grazie alla soap opera Bitter Sweet – Ingredienti d’Amore, sta riscuotendo un successo dopo l’altro. E presto lo potremmo rivedere in uno dei programmi Mediaset che a settembre torneranno ad animare i palinsesti della rete privata. Can, meglio conosciuto al pubblico Italiano come Ferit Aslan, protagonista della soap turca Bitter Sweet, insieme ad Ozge Gurel, sta vivendo un momento d’oro. Vi abbiamo già raccontato della sua recente vacanza in quel di Napoli,a causa dell’enorme numero di fan giunti al suo hotel per incontrarlo, sono dovute intervenire anche le forze dell’ordine. Ma il successo per il bellissimo attore turco non sembra destinato a scemare. Vi segnaliamo infatti che, poche ore fa, il popolarissimo Ferit ha conquistato la ...

zazoomnews : Can Yaman nuova vittoria per l’attore di Bitter Sweet: la sorpresa - #Yaman #nuova #vittoria #l’attore - zazoomblog : Can Yaman nuova vittoria per l’attore di Bitter Sweet: la sorpresa - #Yaman #nuova #vittoria #l’attore - carmenFashionCr : Can Yaman, nuova vittoria per l’attore di Bitter Sweet: la sorpresa -