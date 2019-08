Arezzo | schianto tra un’auto e un pulmino per i disabili | cinque donne ferite Una grave

Arezzo - tragico schianto in motorino contro un’auto : Nunzio muore a 16 anni - grave l’amico : Il tragico incidente stradale in località Memmenano, nel territorio del comune di Poppi. Per motivi ancora tutti da accertare, il mezzo a due ruote si è scontrato frontalmente con un'auto che viaggiava nel senso opposto di marcia. Per il 16enne Nunzio Gallo no c'è stato nulla da fare. Ferito gravemente l'amico 17enne e in maniera non grane i due ventenni nell'auto.