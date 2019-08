VIDEO Sampdoria-Lazio 0-3 | Highlights | gol e sintesi Immobile devastante a Genova

Fonte : oasport

(Di domenica 25 agosto 2019)show ae labagna l’esordio in campionato con una larga vittoria in trasferta sul campo della. L’attaccante firma un gol per tempo, aprendo a sfida al 38′ e chiudendola al 62′, con la marcatura nel mezzo di Correa per il 3-0 finale.IL VANTAGGIO OSPITE GRIFFATO0:1 ##SerieA Day 1 38' #telegram : https://t.co/2hKExIfSaC https://t.co/OOFd3apS6x —Goals HD (@GoalsHD) August 25, 2019 IL RADDOPPIO DI CORREA #0:2 ##SerieA Day 1 56' #Correa#telegram : https://t.co/2hKExIfSaC https://t.co/r53WJNZtxe —Goals HD (@GoalsHD) August 25, 2019 LA DOPPIETTA DI0:3 ##SerieA Day 1 62' #telegram : https://t.co/2hKExIfSaC ...

