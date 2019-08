Stragi nazifasciste | Mattarella a Fivizzano | “Barbarie annientano interi secoli di

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di domenica 25 agosto 2019) “Il significato della cerimonia di oggi rappresenta ricordo, appello al sentimento e alla riconciliazione: furono insieme italiani e tedeschi a scatenare la follia omicida contro la popolazione inerme fatta di anziani, bambine e donne, qualcuna anche in stato di gravidanza. Di fronte a quei crimini siamo qua, tedeschi e italiani, a chinare il capo verso le vittime, a invocare perdono, accanto alle sovrastanti e assolute colpe personali di chi si macchiò di quei crimini si aggiungono quelle storiche politiche e i peccati di omissioni”. Lo ha detto il Presidente della Rebubblica Sergionella cerimonia a, con il presidente tedesco Frank-Walter Steinmeier, in ricordo del 75° anniversario dell’eccidio nazifascista. “Questi avvenimenti tragici -ha aggiunto- assegnano a tutti una grave responsabilità: la storia ci insegna che di fronte alla barbarie ...

