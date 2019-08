Sonia Grotto | chi conosce la “bloccatrice” seriale? Nessuno Eppure non si fa che parlare

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di domenica 25 agosto 2019) Tu la conosci? No eh? Ecco, non sei il solo. Nemmeno il 90%, o forse si può azzardare il 100%, degli utenti che “la nostra” ha bloccato su Twitter ha idea di chi sia. Fatto sta che da ieri sera, decine e decine di profili hanno cominciato a essere bloccati dalla signora, così, senza un vero perché. E la cosa, in men che non si dica, è diventata virale. Della(che poi ha cambiato nome utente) si sa ben poco. Per esempio è fan di Salvini, e non serve essere Tom Ponzi per arrivare a questa conclusione visto che come immagine in evidenza c’è proprio la faccia del leader della Lega. È iscritta a Twitter dal 2011 e ha scritto oltre 400mila tweet. Un numero impressionante, quasi impossibile da raggiungere. Tanto che qualcuno ha pensato a un fake, anche perché il profilo dellaè chiuso, “lucchettato”, così che lei possa scrivere i ...

paolaturci : Scusate ma chi è Sonia Grotto? - giornalettismo : Sì, anche noi siamo stati bloccati da #soniagrotto. Ma il mistero si infittisce ancora: tra cambi di nickname e pos… - babypumpkinpie : RT @Pin_MB2: Sonia Grotto mentre blocca mezzo Twitter: -