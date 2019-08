Serie A, vincono Lazio e Atalanta

Lapassa in casa della Sampdoria (Immobile doppietta e 101 gol in A).Rimontaa Ferrara.Pareggio ricco di gol per la Roma. CAGLIARI-BRESCIA 0-1 H.VERONA-BOLOGNA 1-1 ROMA-GENOA 3-3 SAMPDORIA-0-3 SPAL-2-3 TORINO-SASSUOLO 2-1 UDINESE-MILAN 1-0 (ore 18) PARMA-JUVENTUS 0-1 (ieri) FIORENTINA-NAPOLI 3-4 (ieri) INTER-LECCE lunedì ore 20.45(Di domenica 25 agosto 2019)