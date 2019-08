Roma-Genoa 3-3 | pari deludente all' esordio Fischi all' Olimpico

Pagelle e Highlights 1^ giornata Serie A : Crollo Milan. Muriel ribalta la SPAL. Roma-Genoa 3-3. Immobile asfalta la Samp : Pagelle 1 giornata- Tutto pronto per la prima giornata di Serie A. Si partirà con Parma-Juventus, calcio d’inizio ore 18:00. Bianconeri in campo con il 4-3-3. In panchina non ci sarà Sarri, il quale dovrà stare a riposo per due settimane a causa della polmonite. L’ex Chelsea salterà il match d’esordio contro il Parma e […] L'articolo Pagelle e Highlights 1^ giornata Serie A: Crollo Milan. Muriel ribalta la SPAL. Roma-Genoa 3-3. ...

Risultati Serie A 1ª Giornata – Tris Lazio - pari e spettacolo fra Roma e Genoa : che rimonta dell’Atalanta! : La Lazio liquida 0-3 la Sampdoria, pirotecnico pareggio per 3-3 fra Roma e Genoa, grande rimonta dell’Atalanta nel segno di Muriel: i Risultati della prima Giornata di Serie A Dopo le vittorie di Juventus e Napoli negli anticipi del sabato, e la sconfitta del Milan nella trasferta di Udine, la prima Giornata di Serie A prosegue con 6 incontri ricchi di gol e tante emozioni. Di scena le due Romane, capaci di siglare 3 gol a testa che ...

Roma-Genoa 3-3 - le pagelle di CalcioWeb : difese distratte [FOTO] : Roma-Genoa, le pagelle di CalcioWeb – Si è appena conclusa la sfida dell’Olimpico tra i giallorossi di Fonseca e i rossoblu di Andreazzoli. Esordio per entrambi i tecnici con le nuove panchine. Queste le pagelle di CalcioWeb. In alto la FOTOGALLERY. Roma: Pau Lopez 6; Florenzi 6, Fazio 5, Juan Jesus 5.5, Kolarov 6.5; Pellegrini 6, Cristante 6; Under 7, Zaniolo 6.5, Kluivert 6; Dzeko 6.5. Genoa: Radu 6; Zapata 5, Romero 5.5, ...

Roma-Genoa, gli highlights del match – VIDEO highlights Roma Genoa| Debutto in Serie A per Udinese e Milan in questa stagione. Ecco come è andata a finire la partita tra queste due compagini. Gli highlights di Roma – Genoa

Roma-Genoa 3-3 La Diretta Kouamé firma il pareggio : La nuova Roma di Paulo Fonseca dà il via al proprio campionato di serie A ospitando allo stadio Olimpico il Genoa dell'ex Andreazzoli. I capitolini partono con l'obiettivo di centrare...

Risultati Serie A e classifica/ Diretta gol live : Roma ripresa due volte dal Genoa! : Risultati Serie A e classifica aggiornata: la Diretta gol live score delle partite. Nella prima giornata la Roma sta pareggiando contro il Genoa.

LIVE Serie A - risultati prima giornata in DIRETTA : il Genoa pareggia i conti contro la Roma! Torino avanti contro il Sassuolo : Spal avanti con la Dea! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Spal-ATALANTA 1-0 25′: GOMEZ! GRANDE PARATA DI BERISHA! L’argentino si vede murare il gol del pareggio. Torino-Sassuolo 1-0 21′: ZAZA! L’attaccante granata sfiora la doppietta e il gol fotocopia dopo l’1-0. HELLAS VERONA-BOLOGNA 0-1 20′: match cattivo al Bentegodi difficile da gestire sin qui. La squadra di Juric fatica a ripartire. Spal-ATALANTA 1-0 ...

