Riot Games raggiunge un accordo per la class action riguardante molestie sessuali e

Fonte : eurogamer

(Di domenica 25 agosto 2019), lo studio dietro League of Legends, ha annunciato di aver raggiunto unper laavviato lo scorso anno per le "discriminazioni di genere per stipendi e promozioni,e ritorsioni contro le donne" all'interno della compagnia.La causa era stata registrata lo scorso anno dopo i report di Kotaku sui fenomeni di sessismo all'interno di. La vicenda ha avuto ulteriore rilevanza mediatica lo scorso maggio, quando oltre 150 dipendenti diorganizzarono una protesta alla notizia cheaveva presentato delle mozioni per prevenire due casi di discriminazione di genere, consigliando ai querelanti di firmare accordi di arbitrato forzato."Abbiamo preso un impegno con i nostri dipendenti per il quale faremo i passi necessari per creare un rapporto di fiducia e dimostrare che siamo seri riguardo alla volontà di far evolverein un luogo di ...

