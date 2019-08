La nazionale maschile statunitense di basket ha perso la sua prima partita in 13 anni

Pallavolo - la nazionale maschile batte la Serbia 3-0 e stacca il biglietto per Tokyo 2020 : Sembrava un’impresa quasi impossibile, invece gli Azzurri della Pallavolo ce l’hanno fatta. Con un 3-0 sulla Serbia l’Italia stacca il biglietto per le Olimpiadi di Tokyo 2020. Una lezione per gli avversari, che a settembre 2018 avevano sconfitto la squadra di Chicco Blengini all’esordio nella Final Six di Torino con un netto 3-0, sostanzialmente facendo dire addio alla Nazionale maschile alle semifinali del Mondiale. ...

Pallavolo - la nazionale maschile pronta per un nuovo collegiale a Bari : Gli azzurri continuano a prepararsi in vista del Torneo di Qualificazione Olimpica in programma a Bari dal 9 all’11 agosto Con la seduta pesi di questa mattina si è concluso un altro collegiale per la Nazionale maschile. Zaytsev e compagni usufruiranno di qualche ora di riposo prima di tornare al lavoro per un collegiale che si concluderà mercoledì 7 agosto. Il giorno stesso il Commissario Tecnico diramerà la lista dei quattordici ...

Pallavolo - la nazionale italiana maschile brilla in amichevole : Slovenia battuta 3-1 all’Eurosuole Forum : Ottimo successo per i ragazzi del ct Blengini in vista del Torneo di Qualificazione Olimpica in programma a Bari L’Italia comincia con una vittoria per 3-1 (25-22, 27-29, 25-12, 25-14) contro la Slovenia la sua marcia di avvicinamento al Torneo di Qualificazione Olimpica in programma a Bari dal 9 all’11 di agosto. Davanti ai 4mila spettatori dell’ Eurosuole Forum e sotto gli occhi del presidente Cattaneo, i ragazzi di Gianlorenzo Blengini ...

EuroBasket 2021 – Il 22 luglio i sorteggi per le qualificazioni della nazionale maschile e femminile : Nazionali A maschile e femminile: il 22 luglio a Monaco di Baviera i sorteggi per le qualificazioni agli Europei. Azzurri qualificati di diritto, giocheranno fuori classifica. Azzurre inserite in Prima Fascia Il Board della FIBA ha comunicato i criteri per la Qualificazione a EuroBasket 2021 e a EuroBasket Women 2021. Per quanto riguarda il torneo maschile, sono trentadue le Nazionali al via, che nel draw in programma a Monaco di Baviera ...

LIVE Universiadi 2019 in DIRETTA : risultati 11 luglio. Estasi Italia nell’atletica : oro per Bogliolo nei 100 ostacoli e per Bruni nel salto con l’asta! Volley maschile in semifinale - la nazionale di calcio si gioca l’accesso in finale : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DELLE Universiadi 21:55 BASKET – Gli Stati Uniti conquistano l’oro, battuta l’Ucraina per 85-63. 21:48 calcio – Finito il primo tempo, Italia-Giappone 1-1. 21:40 calcio – Pareggia il Giappone! Kodama è bravo a sfruttare un cross al centro delizioso di Ogashiwa e va a segno con una rasoiata di destro imprendibile, 1-1 ora. 21:36 BASKET – A ...

Universiadi Napoli 2019 – Basket : la nazionale maschile chiude dodicesima - azzurri sconfitti dalla Repubblica Ceca : La Nazionale Universitaria è stata sconfitta dalla Repubblica Ceca 67-89 chiudendo così al dodicesimo posto la trentesima edizione dell’Universiade Al PalaBarbuto di Napoli la Nazionale Universitaria è stata sconfitta dalla Repubblica Ceca 67-89 chiudendo così al dodicesimo posto la trentesima edizione dell’Universiade. Miglior realizzatore Azzurro è stato Federico Mussini con 20 punti (127 punti totali nel Torneo Universitario, 21.1 di ...

Hockey prato : nazionale maschile in formissima. Tre vittorie in tre test match con la Polonia : Continuano ad arrivare ulteriori conferme, se mai ce ne fosse stato bisogno. Le prestazioni fatte vedere a Kuala Lumpur nelle Finals Series in terra malese non sono state un’eccezione. La Nazionale maschile di Hockey su prato sta lavorando bene e sta crescendo davvero tanto: ormai sembra aver fatto uno step importante in avanti. In questi giorni i ragazzi guidati da Roberto Da Gai sono in Polonia per preparare l’Europeo di Pool B e ...

Pallavolo - la nazionale maschile prosegue la preparazione in vista del Torneo di Qualificazione Olimpica : La selezione azzurra lavora agli ordini del ct Blengini in vista del Torneo di Qualificazione Olimpica che si terrà a Bari dal 9 all’11 agosto Secondo giorno di lavoro per la Nazionale maschile in vista del Torneo di Qualificazione Olimpica che si terrà a Bari dal 9 all’11 agosto. Nelle Marche gli uomini di Gianlorenzo Blengini si stanno allenando presso l’Eurosuole Forum in vista dell’appuntamento clou di una lunga stagione durante la ...