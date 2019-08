Hyundai a Francoforte è STYLE SET FREE

Hyundai svela il bozzetto della nuova i10 : debutto a Francoforte : Hyundai ha svela to il primo bozzetto di nuova Hyundai i10 in vista della sua anteprima mondiale al pubblico, prevista al...

Hyundai - A Francoforte la prima auto da corsa elettrica : La Hyundai Motorsport si appresta a inaugurare un nuovo capitolo della propria storia: al Salone di Francoforte presenterà la prima auto da corsa elettrica sviluppata dal marchio, progettata e costruita nella sede di Alzenau, in Germania. Lante prima mondiale è fissata per il 10 settembre prossimo.Evoluzione naturale. La casa Coreana ha già introdotto sul mercato modelli elettrici (vedi la Ioniq e Kona) e ora sta applicando il proprio know-how in ...

Hyundai - La nuova i10 al Salone di Francoforte : La Hyundai ha staccato ufficialmente il biglietto per Francoforte diffondendo il teaser della nuova i10, che verrà presentata in anteprima proprio al Salone tedesco. Lannuncio sorprende fino a un certo punto: tra le novità sullagenda della Casa coreana, infatti, la citycar era in cima alla lista. Lauto sarà in concessionaria per linizio del 2020.Più slancio (e sprint). Lunica immagine al momento disponibile ci mostra uno scorcio del trequarti ...