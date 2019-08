Harry in pubblico dopo le polemiche | Meghan diserta l’evento e rimane a casa

Meghan e Harry : ecco perché sono affettuosi in pubblico - : Elisabetta Esposito Meghan Markle e il Principe Harry si scambiano abbracci e si tengono per mano in pubblico: ecco la ragione, che non infrange in nessun modo il protocollo reale Dal momento del loro fidanzamento nel novembre 2017, Meghan Markle e il Principe Harry si sono dimostrati spesso molto affettuosi in pubblico. Sull’argomento è stato detto di tutto: dall’ipotesi che i duchi di Sussex siano in cerca di presunte attenzioni al ...