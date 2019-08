Fonte : ilnapolista

(Di domenica 25 agosto 2019) Maurizioha seguito la partita della Juve “da una panchina a forma di letto”, scrive Mauriziosu Repubblica. In unpoco distante dalla Continassa, dove alloggia. Non ha mollato la squadra prima, durante e dopo il match, grazie al telefono, con cui ha dettato cambi (“poco incisivi”, dentro una Juve “piuttosto stanca”) e strategie a Marco Ianni, assistente in panchina, che a sua volta riportava le indicazioni del mister a Martusciello. “Un singolare esempio di telelavoro”, lo definisce. Che, comunque, non ha stravolto la Juventus, classica, che si è vista in campo, con neanche un nuovo acquisto schierato dall’inizio, “un gruppo che funziona a memoria e che pareva messo ancora in campo da Allegri”. Il gol di Chiellini ha permesso adi vincere per la prima volta in carriera al debutto con ...

napolista : Crosetti: Sarri inizia in albergo nel giorno di Fiorentina-Napoli, quando in albergo lasciò lo scudetto Su Repubbl… - SiamoPartenopei : Crosetti: 'Sarri vuole Pjanic più ordinato! La rivoluzione Juve apre ai sogni degli avversari. Icardi...' - CryPaolo : RT @pasquale_somma: @m_crosetti Tranquilli. CR7 andrà via perché non vincerà nemmeno quest’anno la champions. #Dybala a questo punto se res… -