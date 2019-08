Chiriches – Dopo il Sassuolo un altro club di Serie A sulle sue tracce

Fonte : forzazzurri

(Di domenica 25 agosto 2019) Vladè richiesto inA. Sul rumeno c’è ilche però ha offerto circa la metà della cifra richiesta dal Napoli. Come riportato da RaiSport,è entrato nei piani della Fiorentina. I viola seguono anche Tonelli ma hanno offerto 12 milioni al Napoli per le prestazione del nazionale rumeno. La richiesta del Napoli è sui 15 milioni ma tra Pradè e Giuntoli la trattativa è in corso, sarebbe ad ogni modo una plusvalenza per Adl. PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI POTREBBE INTERESSARTI: VIDEO – Torello del Napoli in allenamento FOTO – Rigore Mertens: il fallo c’è, ma non è sul belga! CdS – Tra Napoli e Llorente esiste un patto d’onore: domani si può chiudere Montella a Sky: “Mandatemi via, non accetto certi ragionamenti. Non voglio più sentire che Chiesa è un simulatore” Fiorentina-Napoli, gli highlights del match – VIDEO Curiosità, ...

AMasterPotato : Chiriches? Io dopo ieri spero che al Napoli non gli diano nemmeno mezzo euro - Sara_Spitali : @fiore_1926 Se veramente vogliono vendere Chiriches vuol dire che ne devono arrivare altri due e stranieri, altrime… - LelloPinto : Per quanto mi riguarda Chiriches vale quanto Manolas. E dopo essersi operato alla spalla è super affidabile. -