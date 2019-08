Zuccheri naturali e zuccheri aggiunti | il nostro corpo conosce la differenza?

Fonte : huffingtonpost

(Di sabato 24 agosto 2019) di Beth KrietschQuesto articolo è apparso su Huffpost Us ed è stato tradotto da Milena SanfilippoNon è un segreto, la dieta degli americani è fin troppo piena diche non apportano alcun beneficio. La quantità di zucchero è responsabile degli alti tassi di obesità e aumento di peso, del diabete di Tipo 2, di disturbi cardiaci e altre patologie croniche.Secondo la Food and Drug Administration, l’americano medio consuma circa 300 calorie al giorno diin cibi che spaziano dai prodotti da forno alle bevande dolcificate, al succo di frutta fino alle barrette proteiche. Non che la gente scelga consapevolmente di consumare quantità eccessive di zucchero ogni giorno; ma, dal momento che tre prodotti su quattro sugli scaffali dei supermercati contengono, è piuttosto ...

