Vuelta a España 2019 | la tappa di domani Benidorm-Calpe | altimetria | programma | orari e tv

(Di sabato 24 agosto 2019) Seconda, prima in linea, per la. 199,6 chilometri per una frazione piuttosto collinare e dal finale non scontato: da, con tre GPM (due di seconda ed uno di terza categoria) da percorrere ed un paio di strappi sul finale. Da capire se sarà volata, in ogni caso molto ristretta, o se riuscirà ad avvantaggiarsi qualcuno. Andiamo a scoprire l’ed ildella seconda frazione. Laè su Eurosport Guarda ora Eurosport su DAZN Il Primo Mese è Gratis Secondae TV Partenza ore 12.20 Arrivo ore 17.30 circa Diretta TV su Eurosport, diretta streaming su Eurosportplayer, DAZN e SkyGo Guarda Live su DAZN i canali di Eurosport. Attiva subito il tuo mese gratis gianluca.bruno@oasport.it Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina ...

