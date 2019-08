Fonte : huffingtonpost

(Di sabato 24 agosto 2019) La mossa matura dopo aver assistito alla passerella di Conte al G7, ennesimo esempio di un leader in difltà che pensa basti una foto tra i grandi per essere o sentirsi grande. Ecco, Nicola Zingaretti si confronta con i suoi, dopo un lungo vertice a casa Zanda, di tutti i big del Pd, da Gentiloni a Minniti a Franceschini, dopo che il premier ha finito di parlare a Biarritz: “Stanno ancora giocando – dice Zingaretti – e traccheggiando. Per noi il no a Conte non è negoziabile. È chiaro che ci avanzassero la proposta di, non potremmo dire di no”.È più di un ragionamento a voce alta. È una posizione condivisa. Anche con Renzi, con cui Zingaretti si è sentito più volte, ricevendo assicurazioni sul no a Conte. Posizione che per ora resta “riservata”, affidata ai canali diplomatici. Ma potrebbe ...

HuffPostItalia : 'Se ci propongono Fico non diciamo di no' - Mr68Black : RT @HuffPostItalia: 'Se ci propongono Fico non diciamo di no' - danyfabbri : RT @HuffPostItalia: 'Se ci propongono Fico non diciamo di no' -