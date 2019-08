Provate a cavarvela nel mondo apocalittico post virus di LifeAfter | Night falls

Fonte : tuttoandroid

(Di sabato 24 agosto 2019)è un'avventura di tipo survival in cui dovrete sopravvivere in un ambiente ostile infestato da zombie che brulicano al calare della notte. La vita dei sopravvissuti è costantemente minacciata da malattie, carestie, infezioni e nemici, quindi dovrete procurarvi il cibo, curare le ferite e trovare le risorse per creare tutto quanto possa tornare utile per sopravvivere. L'articoloneldiproviene da TuttoAndroid.