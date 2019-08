Fonte : ilnapolista

(Di sabato 24 agosto 2019) Esordio positivodi Maurizio Sarri (anche se il tecnico non era presente in panchina). I bianconeri hannoto e vinto con merito per 1-0 acon gol dinel primo tempo. Il difensore è stato lesto a mettere il piede su un tiro da fuori di Douglas Costa su azione di calcio d’angolo. Proprio il brasiliano è stato il migliore dei suoi con un ottimo primo tempo in cui ha già volte creato superiorità numerica e messo in difficoltà gli avversari. Sempre nel primo tempo è stato annullato la rete del 2-0 dal portoghese per un millimetrico fuorigioco. Laha schierato Gonzalo Higuain e ha lasciato Dybala in panchina. Il numero 10 non è mai entrato. Anche se Paratici ha detto che non è stata una scelta legata al calciomercato. In panchina sono rimasti i nuovi arrivati De Ligt e Rabiot. La coppia centrale è stata composta da Bonucci e. La ...

napolista : La Juventus domina e vince 1-0 a Parma con gol della vecchia guardia Chiellini Esordio vincente per Sarri (anche s… - gilnar76 : La #Juve domina anche la classifica dei tifosi: che distacco da Napoli ... #AllianzStadium #Bianconeri #Continassa… - MarcoSarde94 : Una squadra che domina da 7 anni il campionato, che compra il difensore più promettente al mondo, due centrocampist… -