Giochi Mediterraneo del 2026 assegnati a Taranto

Giochi del Mediterraneo 2026 a Taranto - l’Italia fa festa per la quarta volta! Trionfo per acclamazione : I Giochi del Mediterraneo 2026 si disputeranno a Taranto ! La candidatura pugliese ha avuto la meglio all’unanimità in occasione dell’Assemblea dei Comitati Olimpici dei 26 Paesi membri che si sono riuniti oggi a Patrasso (Grecia). La kermesse riservata alle Nazioni che si affacciano sul Mare Nostrum tornerà così in Italia dopo ben 17 anni dell’edizione di Pescara 2009, si tratterà della quarta volta nel nostro Paese dopo Napoli ...

A Taranto i Giochi del Mediterraneo 2026 : Il 2026 sarà un anno di sport per l'Italia: non solo ospiterà i Giochi olimpici invernali di Milano-Cortina, ma anche i...

Italia al centro del mondo : dopo le Olimpiadi 2026 - candidature per Europei di nuoto e atletica. Giochi del Mediterraneo a Taranto? : L’Italia vuole tornare al centro del panorama sportivo internazionale e proprio per questo motivo punta a ospitare eventi di primissima fascia, uno dei modi migliori per aumentare la visibilità di una determinata disciplina e per creare le basi per un futuro prolifico per quanto riguarda i risultati. La nostra Nazione ha conquistato con pieno merito l’organizzazione delle Olimpiadi Invernali 2026, la candidatura di Milano e Cortina ...