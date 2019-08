Ci sono stati violenti scontri tra polizia e manifestanti nel dodicesimo fine settimana

Juventus : CR7 contro il Parma sarà titolare - Ramsey e Rugani non sono stati convocati : Quella di oggi è una giornata molto intensa in casa Juventus visto che è la vigilia della sfida contro il Parma. Per arrivare al meglio a questa partita i bianconeri si sono allenati in mattinata alla Continassa. Poi la squadra ha pranzato al JTC e successivamente è partita per Parma. Per l'esordio in campionato, la Juve non avrà il suo allenatore visto che Maurizio Sarri è rimasto a Torino per curarsi dalla polmonite. Il tecnico ha comunque ...

Arrigo Sacchi : “Io allenatore senza essere stato calciatore? Anche i fantini non sono stati cavalli” : “Ho dato la mia vita al calcio, pur non avendo mai giocato a calcio: allenare senza essere mai stato un calciatore? Non è un paradosso, Anche il fantino non è mai stato un cavallo…”. Esordisce così Arrigo Sacchi, ex ct della Nazionale e allenatore del Milan stellare, al Meeting di Rimini. Sacchi precisa: “Il vantaggio di non avere un passato è che si guarda solo al futuro e così si possono portare idee nuove. Il ...

Molti membri dello staff di Game Informer sono stati licenziati per "ridurre i costi" di GameStop : Diversi membri della redazione di Game Informer hanno comunicato su Twitter di essere stati licenziati dalla nota rivista di videogiochi di proprietà di GameStop. I licenziamenti all'interno della rivista fanno parte della più generale "politica di riorganizzazione" di GameStop, che avrebbe eliminato ben 120 posizioni. Questo mese i licenziamenti hanno già colpito decine di direttori vendita negli USA e questi provvedimenti sono necessari, ...

Tennis – Capolinea Tipsarevic - il serbo annuncia il proprio ritiro su Instagram : “sono stati 16 anni grandiosi” : Il Tennista 35enne ha annunciato sui social che si ritirerà a fine stagione, dopo sedici anni di carriera in cui ha vinto 4 titoli ATP Al termine della stagione in corso calerà il sipario sulla carriera di Janko Tipsarevic, il Tennista serbo infatti ha deciso di ritirarsi dopo sedici anni trascorsi nel circuito ATP. Lo ha annunciato con un post pubblicato sul proprio profilo Instagram, in cui ha rivelato quelli che saranno i suoi ultimi ...

Altri migranti della Open Arms si sono tuffati in mare e sono stati poi riportati a bordo : Alcuni migranti che si trovavano a bordo della nave Open Arms, gestita dall’omonima ong spagnola, si sono tuffati in mare nel tentativo di lasciare la nave sulla quale si trovano da 19 giorni e che al momento è nelle acque di

23 enti governativi del Texas sono stati colpiti da un attacco informatico : Il 16 agosto i sistemi informatici di più di venti enti governativi del Texas (stati Uniti) sono stati colpiti da un attacco informatico. L’attacco è stato effettuato tramite l’utilizzo di un “ransomware”, un software malevolo che limita l’accesso ai dispositivi che

Sci di fondo - Therese Johaug : “I 10000 metri sono stati solo un buon allenamento - non sono la mia priorità” : Fa ancora parlare e discutere quanto fatto dalla campionessa norvegese di sci di fondo Therese Johaug nei 10000 metri dei campionati norvegesi di atletica leggera di un paio di settimane fa. La celeberrima fondista, vincitrice di dieci medaglie d’oro ai Mondiali e di tre allori alle Olimpiadi, si è cimentata su questa distanza, ottenendo il crono di 32:20.86 (minimo per la rassegna continentale del prossimo anno). La prestazione della ...

**Migranti : naufraghi gettati in mare da Open Arms sono stati salvati e riportati su nave** : Palermo, 18 ago. (AdnKronos) - I naufraghi che si sono gettati in mare dalla nave Open Arms sono stati già recuperati e riportati sulla nave. E' quanto assicura la ong Open Arms.

Tre miliziani palestinesi sono stati uccisi dall’esercito israeliano al confine con la Striscia di Gaza : Sabato sera tre miliziani palestinesi sono stati uccisi dall’esercito israeliano mentre provavano a superare il confine a Beit Hanoun, nel nord della Striscia di Gaza. Ad uccidere i tre uomini armati sono stati un elicottero e un carro armato, ha detto