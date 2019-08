Calcio | Serie A 2019-2020 | Fiorentina-Napoli 3-4 Esordio di fuoco al Franchi | Insigne

LIVE Fiorentina-Napoli 0-0 - Serie A 2019-2020 in DIRETTA : Calcio d’inizio al Franchi - Chiesa sfida Mertens : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20:30 C’è il tutto esaurito al Franchi per questa sfida, che nelle intenzioni dei viola vuole rappresentare un nuovo inizio dopo il disastroso finale di campionato della stagione 2018-2019. Sul fronte del Napoli mancano Milik e Lozano, il che potrebbe dare varie chance in più ai padroni di casa. 20:25 C’è un dato statistico particolare che fa sorridere il Napoli, che non perde ...

Calcio - Serie A 2019-2020 : Parma-Juventus 0-1. Giorgio Chiellini regala i primi tre punti ai bianconeri : La Juventus riprende il filo del discorso interrotto alla fine della scorsa stagione in campionato e bagna l’esordio nella Serie A 2019-2020 di Calcio con una vittoria in casa del Parma col minimo scarto, nonostante una partita ampiamente controllata, nella quale però, complici il VAR ed una gran prestazione di Sepe, i bianconeri non sono capaci di chiudere in anticipo la contesa. Finisce 0-1 con rete decisiva di Chiellini al 21′. Il ...

LIVE Parma-Juventus 0-0 - Serie A 2019-2020 in DIRETTA : Calcio d’inizio al Tardini - Higuain affianca Cristiano Ronaldo : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.50 Ci sono diversi volti noti nella tribuna gialloblù, tra cui Rino Gattuso e Maurizio Arrivabene. 17.48 Le squadre stanno ultimando il riscaldamento: a bordo campo c’è tutto il quartier generale bianconero. 17.46 Il mercato dei Ducali è stato notevole, considerando il riscatto di Roberto Inglese, l’acquisto di Yann Karamoh e Dejan Kulusevski. 17.44 Inoltri, i Crociati hanno ...

Serie A - inizia il grande spettacolo : ecco la griglia di partenza di CalcioWeb : La Juventus resta in pole position, ma Napoli e Inter lotteranno per lo scudetto in un campionato avvincente. Poi c’è la Roma, che con Dzeko e Kolarov è riuscita a trattenere i top player rinforzando la squadra con un ottimo mercato. Ma nella lotta per la Champions League ci sono anche Lazio e Atalanta. Il Milan non convince, a Giampaolo servirà tempo. Il Torino di Mazzarri è solido ma non ancora competitivo per un salto di qualità. ...

Calendario Serie A Calcio - le partite di oggi : gli orari e come vederle in tv. Il programma su SKY e DAZN (24 agosto) : La prima giornata della Serie A 2019-2020 di calcio, scatterà oggi, sabato 24 agosto. A tenere a battesimo la nuova stagione del massimo campionato italiano di calcio saranno due gare: alle ore 18.00 sarà la volta di Parma-Juventus, ed infine alle ore 20.45 si giocherà Fiorentina-Napoli. Di seguito il Calendario completo, il programma dettagliato e gli orari di tutte le partite odierne della prima giornata della Serie A 2018-2019 di calcio. Gli ...

Serie A Calcio oggi in tv (24 agosto) : orari - programma e streaming delle partite. Il calendario completo : Inizia finalmente questo fine settimana la Serie A di calcio 2019-2020, con il massimo campionato del Bel Paese che già da quest’oggi vedrà disputarsi due partite, a partire dalle ore 18, quando la Juventus campione d’Italia scenderà in campo allo Stadio Ennio Tardini, per affrontare un rinnovato ed ambizioso Parma. Alle 20.30, invece, sarà la volta del Napoli del neo-acquisto Lozano, avversario questa volta della Fiorentina, fresca ...

Calciomercato Serie B : Chievo - Empoli e Trapani fanno spesa in Serie A : Calciomercato Serie B, tre squadre ufficializzano nuovi acquisti provenienti dalla Serie A. Il Chievo prende in prestito Segre dal Torino, l’Empoli avrà per un anno Gazzola dal Parma mentre sempre dai ducali – ma a titolo definitivo – arriva Scaglia al Trapani. I comunicati. “Il ChievoVerona comunica di aver acquisito dal Torino F.C. in prestito fino al 30/06/2020 con diritto di riscatto e controriscatto le ...

Torna lo spettacolo della Serie A - Calcio d’inizio su DAZN con Roma-Genoa e Inter-Lecce : il programma del week-end : Nel week-end che sta per cominciare Tornano la Serie A e la Serie B, grandi protagoniste dell’offerta di DAZN L’attesa è finita: la Serie A TIM e la Serie BKT – grandi protagoniste dell’offerta di DAZN – riTornano in streaming live e on demand a partire da questo weekend (Clicca qui per attivare subito il tuo mese gratis). La prima giornata di Serie A TIM su DAZN si aprirà domenica 25 agosto alle ore 20:45 con un doppio ...

Pronostici Serie B - i consigli di CalcioWeb : subito sorprese nel pazzo campionato cadetto : Pronostici Serie B – Si riparte anche nel campionato di Serie B. Tante sfide interessanti nella prima giornata del campionato cadetto. Spiccano il derby calabrese tra Crotone e Cosenza e Perugia-Chievo, sfida tra due pretendenti al salto di categoria. Dopo i Pronostici di Serie A, ecco i consigli di CalcioWeb sulla Serie B per gli appassionati di scommesse. Probabili formazioni Serie B, tutti gli schieramenti della prima giornata: ...

Pronostici Serie A - i consigli di CalcioWeb per la prima giornata : Inter vincente - rischia l’Atalanta : Pronostici Serie A – Torna, finalmente è il caso di dirlo, il campionato di Serie A. La prima giornata della massima divisione italiana propone già tanti match Interessanti. Ad aprire il campionato 2019-2020 saranno i campioni in carica della Juventus, ospiti del Parma. Nella serata di sabato subito uno scoppiettante Fiorentina-Napoli. Il Milan gioca domenica alle 18 sul campo dell’Udinese, l’Inter inizia di lunedì, nel ...

Serie A Calcio 2019-2020 : le rose delle 20 squadre - gli acquisti del Calciomercato - probabili formazioni e allenatori : Sabato 24 agosto incomincerà la Serie A 2019-2020 di calcio, le 20 squadre iscritte al massimo campionato italiano sono pronte a darsi battaglia per raggiungere i propri obiettivi. La Juventus inseguirà il nono scudetto consecutivo ma i Campioni d’Italia dovranno stare attenti a una concorrenza sempre più importante con Inter e Napoli che si sono rinforzate e cercheranno di mettere in difficoltà i bianconeri. Atalanta, Roma, Milan e Lazio ...

Calcio - Serie A : Maurizio Sarri salterà Juventus-Napoli! L’allenatore non sarà in panchina per la polmonite : Maurizio Sarri non sarà in panchina per l’esordio stagionale della sua Juventus contro il Parma (sabato 24 agosto alle ore 18.00) e soprattutto non potrà guidare la sua squadra da bordocampo nemmeno in occasione della supersfida contro il Napoli in programma la settimana successiva. La società bianconera ha infatti comunicato che il coach toscano si è sottoposto a ulteriori accertamenti medici nella giornata odierna per comprendere lo ...

Calciomercato Serie B e Serie C - le ultime : svincolati per Crotone e Cosenza - affari Pescara-Milan : Novità di Calciomercato anche in Serie B e Serie C, ecco il punto de ‘La Gazzetta dello Sport’. Il Crotone ha chiuso il grande colpo Maxi Lopez, l’ex Torino rappresenta un lusso per il campionato cadetto ed adesso il club calabrese si candida ad assere grande protagonista nella prossima stagione. Il Cosenza ci prova per un altro svincolato, Mbakogu, piace anche Nzola mentre a centrocampo salgono le quotazioni ...

Serie A Calcio 2019-2020 in tv e streaming : la guida completa su DAZN e Sky. Analisi dei diritti e come vedere tutte le partite : L’attesa sta per finire: sabato 24 agosto scatterà ufficialmente la Serie A 2019-2020 di calcio con l’anticipo della prima giornata tra il Parma ed i campioni in carica della Juventus. La distribuzione dei diritti televisivi non è cambiata rispetto alla scorsa stagione, dunque gli appassionati del calcio nostrano saranno costretti a sottoscrivere un doppio abbonamento per poter seguire integralmente il massimo campionato calcistico ...