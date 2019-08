Botte e insulti in alta quota | rissa tra l’equipaggio dell’aereo che abbandona la cabina

Botte e insulti ai 3 figli piccoli : arrestati genitori a Catania. "Era un lager domestico" : Picchiavano per futili motivi i propri tre figli, di 9, 8 e 3 anni, disprezzandoli e creando in casa un clima di terrore e assoggettamento. È l’accusa contestata dalla Procura di Catania ai loro genitori, 39 anni lui e 33 lei, che sono stati arrestati e posti ai domiciliari dai carabinieri per maltrattamenti in famiglia nei confronti dei figli minorenni. Le indagini dei militari dell’Arma, avviate dopo una visita medica al ...

Palermo - fermato romeno : dito medio - insulti e Botte contro agenti : Federico Garau Dopo aver notato una volante della polizia ferma di fronte ad un supermercato Lidl, lo straniero si è avvicinato ed ha cominciato ad insultare gli agenti, mostrando il dito medio. Al momento del fermo ha opposto resistenza, graffiando e spintonando gli uomini in divisa. Per lui solo l'obbligo di firma, in attesa del processo È finito in manette nel pomeriggio di domenica a Palermo un cittadino straniero che, dopo aver ...

Insulti - Botte e minacce : incubo per un’anziana indifesa nella casa di riposo : La donna a capo della struttura è finita agli arresti domiciliari, incastrata dalle telecamere nascoste installate dalla...

La rissa in discoteca : insulti e Botte all'alba : Urla, insulti, lancio di oggetti (come bottiglie di vetro e transenne) e botte: è la maxi rissa scoppiata, all'alba, all'iterno della discoteca Guendalina di Santa Cesarea Terme, in provincia di Lecce. Video: Welcome to Salento Redazione Urla, insulti, lancio di oggetti (come bottiglie di vetro e transenne) e botte: è la maxi rissa scoppiata, all'alba, all'iterno della discoteca Guendalina di Santa Cesarea Terme, in provincia di ...

Insulti razzisti e Botte a un uomo del Gambia. Arrestati due italiani vicini all'estrema destra : Due italiani vicini all’estrema destra romana sono stati Arrestati a Roma per aver insultato con epiteti razzisti e picchiato un uomo del Gambia. I fatti risalgono allo scorso 17 giugno, nel quartiere San Lorenzo. I due italiani, di 45 e 50 anni, entrambi con precedenti penali, avevano aggredito con calci e pugni l’uomo che aveva riportato lesioni guaribili in trenta giorni.Ora, a distanza di quasi un mese la polizia ha eseguito le ...

Varese - Botte e insulti alla figlia disabile : arrestata la madre. Il procuratore : “Tutti sapevano ma nessuno ha denunciato” : Insultava, umiliava e picchiava la figlia affetta da disabilità, tanto da indurre anche il fratellino più piccolo a picchiarla a sua volta e sputarle addosso. È stata così arrestata a Varese una donna di 30 anni accusata di maltrattamenti nei confronti dei tre figli di 4, 7 e 10 anni, accanendosi in particolare sulla figlia disabile. “Tutti sapevano, insegnanti e assistenti sociali, tutti vedevano i lividi sulla bambina e nessuno ha ...

