Quanti passi dovresti fare ogni giorno?

Fonte : huffingtonpost

(Di venerdì 23 agosto 2019)bisognaal? La scienza da decenni cerca di dare la giusta risposta a questa domanda e in un articolo il New York Times ripercorre gli studi che, dagli anni 50 fino ad ora, sono stati effettuati sulla correlazione tra il movimento fisico e la salute. Se negli anni ’50 l’unico tipo di esercizio consigliato era intensivo, dal 1968 gli studi hanno notato una correlazione tra l’attività aerobica (quindi più leggera) e la prevenzione di malattie cardiovascolari.In uno studio pubblicato a maggio, I-Min Lee, professoressa di medicina ad Harvard, ha scoperto che aumentare il numero dicompiutiriduce il rischio di mortalità. Lo studio di Lee, che ha coinvolto 16mila volontarie di 72 anni, ha dimostrato che per stare bene, l’ideale sarebbe compiere 7,500al. Anche chi ne fa di meno ...

