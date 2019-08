LIVE Sinner-Vilella Martinez 7-6 6-0 | US Open 2019 in DIRETTA | l’azzurrino trionfa e

Fonte : oasport

(Di venerdì 23 agosto 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21.51 Un’ora e 14 minuti la durata del match con Jannik che si conquista il suo primo tabellone principale in un torneo del Grande Slam! Grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata! 6-0 Ha vinto! l’azzurro tiene l’ultimo servizio a 30! 5-0vede interrompersi la sua incredibile serie di punti vinti al servizio andando sotto 0-30 ma poi centra altri quattro punti consecutivi e tiene la battuta!serve per rimanere nel match. 4-0 Doppio break pera 30! E’ un dominio adesso per l’altoatesino. 3-0tiene il servizio a zero, dopo il break subito nel primo set Jannik ha vinto 16 punti consecutivi sulla propria battuta! 2-0 Alla seconda palla break, che ha visto interrompersi i suoi punti consecutivi a dodici, strappa comunque subito la battuta a! 1-0 ...

zazoomnews : LIVE Sinner-Vilella Martinez 0-1 US Open 2019 in DIRETTA: l’azzurrino si gioca l’ingresso nel main draw è cominciat… - zazoomblog : LIVE Sinner-Vilella Martinez 1-2 US Open 2019 in DIRETTA: l’azzurrino si gioca l’ingresso nel main draw è cominciat… - zazoomnews : LIVE Sinner-Vilella Martinez 0-1 US Open 2019 in DIRETTA: l’azzurrino si gioca l’ingresso nel main draw è cominciat… -