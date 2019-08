Fonte : ilnapolista

(Di venerdì 23 agosto 2019) Ilha deciso di aspettare ancora qualche giorno Icardi, ma non significa chesia fermo e che la società non abbia vagliato altri calciatori per completare la rosa. Quello che manca alla formazione di Ancelotti è un innesto in attacco per dare maggiore incisività al reparto. Per questo, scrive ladello Sport, lunedìincontrerà gli agenti diper discutere delle cifre dei dettagli, avendo già posto le basi per un biennale. Ma laprospetta anche che ilsparigliare le carte e virare su untenuto fino ad oggi segreto L'articolo, ma ilunilsta.

napolista : Gazzetta: Giuntoli incontra #Llorente, ma il #Napoli potrebbe preparare un colpo a sorpresa Ci sono già le basi pe… - sscalcionapoli1 : Affare Lozano, Gazzetta: ad un certo punto c’è stato il timore che tutto potesse saltare! Due gesti di Giuntoli e D… - SiamoPartenopei : Affare Lozano, Gazzetta: ad un certo punto c'è stato il timore che tutto potesse saltare! Due gesti di Giuntoli e D… -