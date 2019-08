Elicottero atterra in area affollata | 3 feriti lievi

Fonte : ilfogliettone

(Di venerdì 23 agosto 2019) Ha provocato trel'ggio a Santa Caterina Valfurva (Sondrio) di undell'Esercito, che trasportava un generatore di corrente. Al momento dell'ggio si e' verificata la scoperchiatura di tetti di strutture circostanti e alcune lamiere hanno colpito alla testa un uomo di 65 anni, ferendo anche un bambino di 10 anni e un 18enne, fortunatamente tutti in modo non grave. L'ha scatenato il panico dato che ha volato rasente sopra diverse case prima di planare su un prato. Sono in corso indagini sulle cause dell'incidente.

