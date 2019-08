Decreti sicurezza | cancellarli sarebbe una falsa conquista

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 23 agosto 2019) La cancellazione del decretobis è così importante? Credo di no, rischia anzi di essere un falso feticcio. Parlo qui degli aspetti legati al salvataggio dei naufraghi, all’arrivo dei profughi. Su questo punto il decretobis è una sparata assurda, tanto che nei primi due casi in cui lo si è utilizzato è stata in primis la magistratura a non considerarlo valido. Questo è successo a fronte di un ministro degli Interni che ha subito tentato di utilizzare quel decreto. Ma senza neanche modificarlo, è sufficiente non applicarlo. Il punto vero non è il feticcio deio della abrogazione dei, ma avere un ministro che lavori e non faccia solo propaganda e che lavori per ottenere quel coordinamento con altri governi europei che è già perfettamente possibile nei fatti, per smistare chi arriva dal mare. Di più: il punto vero è quello di una iniziativa attiva ...

