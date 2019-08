Un bambino di 8 anni guida a 140 all' ora in autostrada

bambino di sei anni prende di nascosto il cellulare della mamma e fa una cosa incredibile : Un Bambino di sei anni, Ashlyn Howell, era espertissimo di cellulari e li sapeva usare benissimo come tutti i suoi coetanei di questa generazione. Il Bambino non aveva alcun dubbio su come muoversi con un telefonino e allora un pomeriggio autunnale , mentre tutti dormivano, ha avuto un’idea che a lui è sembrata, fin da subito, geniale. Ha preso il telefonino della mamma e ha fatto acquisti su Amazon per i regali di Natale, pensando a se stesso ...

Germania - bambino di 8 anni guida in autostrada a 140 all’ora : Una corsa ai 140 chilometri all’ora, lungo un’autostrada tedesca. Al volante, un bambino di 8 anni che è riuscito a sottrarsi al controllo dei genitori e a salire sulla potente automobile del padre, una Golf Volkswagen con cambio automatico. L’episodio è accaduto la scorsa notte ed è stato riferito dalla polizia di Soest, nella Renania Settentrionale-Vestfalia (ovest della Germania), sulla sua pagina ...

Follonica - morto il bambino di 8 anni : gli era caduto il letto sulla testa : Alessando Liberti, il bambino di 8 anni rimasto schiacciato dal letto della sua cameretta, non ce l'ha fatta. In seguito al grave incidente domestico accaduto il 7 agosto, era stato ricoverato all'ospedale pediatrico Meyer di Firenze. Le condizioni erano apparse subito gravi Il grave fatto è accaduto una settimana fa a Follonica, in provincia di Grosseto. Alessandro, forse, si era infilato sotto il letto della sua cameretta per raccogliere ...

Grosseto - gli cade il letto addosso : morto bambino di 8 anni : Marco Della Corte Alessandro aveva solamente 8 anni, il tragico incidente è avvenuto a Follonica, l'intera cittadina è sotto choc per la morte del bambino Non ce l'ha fatta Alessandro, il bambino di 8 anni vittima di un incidente domestico nella sua casa a Follonica (Grosseto). Il bambino è stato ucciso dalla rete del letto cadutagli in testa. Era stata la madre a trovarlo privo di sensi alcuni minuti dopo l'incidente. La donna si ...

Macerata - bambino di 9 anni travolto e ucciso da un'auto davanti alla madre. «È stato trascinato per diversi metri» : Un bambino di 9 anni è morto nel pomeriggio di oggi a Passo San Ginesio (Macerata). Stava passeggiando per strada, per un attimo è sfuggito al controllo della madre ed è stato...

Macerata - bambino di 9 anni travolto e ucciso da un’auto : il corpo trascinato per metri : Tragico incidente a Passo San Ginesio, nella provincia di Macerata. Un bambino di nove anni che si trovava nel piccolo centro marchigiano per le vacanze stava passeggiando quando improvvisamente è sfuggito al controllo della madre ed è stato investito da un'auto. L’automobilista non si è accorto subito dell’impatto.

Macerata - auto travolge e uccide un bambino di otto anni : “Era sfuggito alla madre” : Un bambino è stato travolto e ucciso da un’auto a San Ginesio, nel Maceratese. Secondo le prime informazioni, la vettura era guidata da un anziano, mentre il bambino, di circa 8 anni, era sfuggito al controllo della madre. Indagano i carabinieri. L'articolo Macerata, auto travolge e uccide un bambino di otto anni: “Era sfuggito alla madre” proviene da Il Fatto Quotidiano.

bambino di 3 anni gioca a nascondino con il fratello e si infila nella lavatrice : muore asfisiatto : Stava giocando a nascondino in casa con il fratello quando ha pensato di nascondersi nella lavatrice. La macchina però, si è poi chiusa ermeticamente lasciandolo intrappolato all’interno del cestello. Così è morto per asfissia a Orlando, in Florida, un Bambino di 3 anni. Sull’accaduto indaga la polizia: dalle prime ricostruzioni è emerso che il piccolo si è arrampicato da solo dentro alla lavatrice che aveva l’oblò di chiusura ...

Trentino : bambino di 11 anni scivola in un canalone in val di Sella - incidente per uno scalatore sulle Pale di San Martino : Un bambino di 11 anni è scivolato per circa 200 metri in un canalone nei pressi dell’Eremo di San Lorenzo in Val di Sella (Borgo Valsugana). Il bambino, nella caduta – informa una nota del Soccorso alpino – si è procurato numerosi traumi ma è rimasto sempre cosciente. La chiamata al Numero Unico per le Emergenze 112 è arrivata alle 12.05. Il coordinatore dell’Area operativa Trentino orientale del Soccorso Alpino ha ...

Cassonetto lanciato contro bambino in Liguria - ha 17 anni il presunto responsabile : I carabinieri sarebbero arrivati a lui dopo aver interrogato alcuni ragazzi che, quella notte, avevano partecipato a una festa in una discoteca non distante dal luogo in cui è stato ferito il ragazzino

Massa - malore in piscina mentre nuota : bambino di 10 anni muore dopo i soccorsi : Il bambino di 10 anni soccorso in una piscina comunale a Villafranca Lunigiana è morto all'ospedale pediatrico Opa di Massa (Massa Carrara) dove era ricoverato in prognosi riservata. Il...

Un ragazzo di 17 anni è stato arrestato con l’accusa di aver spinto un bambino da un balcone della Tate Modern di Londra : Un ragazzo di 17 anni è stato arrestato con l’accusa di aver spinto un bambino di 6 anni da un balcone della Tate Modern, il famoso museo di arte contemporanea di Londra, nel Regno Unito. L’incidente è avvenuto domenica quando

Nel Mantovano è crollato un silos e un bambino di 3 anni è morto travolto dal mangime : Non è sopravvissuto il piccolo di 3 anni che era stato travolto dal silos carico di mangimi che domenica pomeriggio è crollato in un'azienda di Pegognaga (Mantova). Il piccolo Giovanni Veneri era con il padre Simone, 32 anni, investito anch'egli dal manufatto che si è spezzato in due nell'impatto a suolo. Il piccolo Giovanni sarebbe rimasto sepolto sotto il mangime che si è liberato nell'aia dopo lo schianto, senza riuscire ...

Londra - bambino di 6 anni spinto giù dalla terrazza della Tate : arrestato un 17enne : Un bambino di sei anni è stato spinto giù dalla terrazza che si trova al decimo piano della Tate modern gallery, uno dei più famosi musei di Londra. Il piccolo è stato ricoverato in condizioni critiche. Un 17enne è stato arrestato per tentato omicidio, avrebbe spinto lui giù il bambino, nonostante tra di loro pare non ci fossero legami di alcun tipo. Secondo quanto emerso sulla base delle prime informazioni, il bambino sarebbe stato spinto giù. ...