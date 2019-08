Torna la serie A | caccia alla Juve aspettando il mercato

German Denis Torna in Italia – Per l’argentino si aprono le porte della Serie C : L’ex attaccante del Napoli German Denis sta per ricominciare nel calcio professionistico Italiano dopo l’esperienza in Perù German Denis torna in Italia stando a quanto riportato da Il Corriere dello Sport. “In Serie C sta per arrivare un attaccante di categoria superiore: la Reggina è vicinissima alla chiusura del colpo German Denis. Il Tanque ha accettato la corte degli amaranto, ed è pronto a tornare nel Belpaese dove ...

Maxi Lopez Torna in Italia - ma non giocherà in Serie A : l’argentino pronto per una nuova esperienza in B : L’attaccante argentino ha trovato l’accordo con il Crotone e, nella giornata di domani, potrebbe arrivare già la fumata bianca Si profila una nuova esperienza in Italia per Maxi Lopez, ma non in Serie A come è lecito attendersi visto il suo curriculum. L’argentino infatti ha deciso di accettare l’offerta del Crotone in Serie B, lasciando il Vasco da Gama per ritornare a giocare in un Paese che l’ha visto ...

Balotelli Torna in Serie A - ha firmato con il Brescia. Possibile debutto in campionato contro la Juventus : Mario Balotelli è il nuovo attaccante del Brescia. Il centravanti italiano, messe definitivamente da parte le avances dei brasiliani del Flamengo, ha firmato con la squadra della città dove è cresciuto insieme alla famiglia adottiva, firmando un contratto pluriennale: con l’eventuale salvezza delle “rondinelle” arriverebbe il rinnovo automatico. Per la giornata di lunedì 19 agosto, il calciatore verrà presentato ufficialmente ...

Juventus - Marchisio potrebbe Tornare a giocare in Serie A con il Brescia : La Juventus si prepara all'inizio della Serie A, previsto per sabato 24 agosto alle ore 18:00 a Parma. Nell'ultima amichevole estiva contro la Triestina, si è notato come i bianconeri siano migliorati dal punto di vista difensivo mentre sono emerse alcune difficoltà dal punto di vista del gioco ed in fase realizzativa. La dirigenza bianconera prosegue il suo lavoro sul mercato, con l'idea di alleggerire una rosa fin troppo ricca di giocatori: ...

Ewan McGregor Torna Jedi : presto una serie tv su Obi-Wan Kenobi : Ewan McGregorEwan McGregorEwan McGregorEwan McGregor Ewan McGregorEwan McGregorEwan McGregorEwan McGregorEwan McGregorEwan McGregorDoveva essere un pettegolezzo, senza grande fondamento. Invece, Ewan McGregor avrebbe acconsentito ad interpretare Obi-Wan Kenobi in una serie Disney dedicata allo Jedi di Star Wars. A confermare quanto scritto, in prima battuta, dal sito Cinelinx, sono stati Variety, Deadline, l’Hollywood Reporter, certi, tutti, che ...

Libero : In Serie A Tornano i difensori killer - una tradizione antica : In Serie A arrivano i difensori killer, scrive Libero. Uomini “duri, rocciosi, grossi e grintosi” che mettono paura agli attaccanti avversari. Un attaccante che giochi contro l’Inter, ad esempio, se pure saltasse Brozovic, si troerebbe davanti Barella e poi Godin, “un colosso di 1 metro e 86 con la faccia da cattivo e i tacchetti affilati”. Fine della corsa. E con l’Atalanta non andrebbe meglio. Il club ...

Torna Doctor Who 9 su Rai4 - in onda dal 10 agosto la serie con Peter Capaldi e Jenna-Louise Coleman : Pronti a Tornare a bordo del TARDIS? Doctor Who 9 su Rai4 vi aspetta da oggi, 10 agosto, e si rinnova ogni sabato nel primo pomeriggio, con un doppio episodio. La nona stagione della serie di fantascienza è anche la seconda che vede Peter Capaldi nei panni del Dottore, insieme alla sua companion Clara Oswald, interpretata da Jenna-Louise Coleman nella sua terza e ultima apparizione. Michelle Gomez riprende invece i panni di Missy/il ...

Calciomercato Serie A - le ultime trattative : il Cagliari Torna su Pellegrini - è sfida per Skrtel e Mitroglou : Calciomercato – Meno di un mese alla chiusura del mercato e le squadre iniziano a fare sul serio. C’è chi si è mosso in anticipo e ha già buona parte della rosa allestita e chi invece deve ancora mettere a segno gli ultimi colpi. Una delle squadre più attive è sicuramente il Genoa. Il Grifone si è assicurato anche Pajac, ex Empoli, in prestito con diritto di riscatto. Altro esterno sinistro che potrebbe cambiare maglia è Luca ...

Amantino Mancini Torna in Italia - il brasiliano comincerà la carriera da allenatore in… Serie D : L’ex giocatore di Roma e Inter guiderà il Foggia in Serie D, cominciando così su una panchina gloriosa la sua carriera da allenatore Amantino Mancini è pronto a cominciare la sua nuova carriera da allenatore, l’ex giocatore brasiliano infatti guiderà nella prossima stagione il Foggia, che ripartirà dalla Serie D dopo il fallimento dello scorso anno. Secondo GianlucadiMarzio.com, l’accordo tra le parti è stato raggiunto ...

Olive Kitteridge Torna su Sky - perché riscoprire la pluripremiata miniserie sui sentimenti più oscuri dell’animo umano : Cos'hanno in comune Elizabeth Strout, Frances McDormand e il Pulitzer? Sono tre degli elementi caratterizzanti di Olive Kitteridge, capolavoro letterario rielaborato per il piccolo schermo nel 2014. Il romanzo di Elizabeth Strout, pubblicato nel 2008 e vincitore di un premio Pulitzer per la narrativa, torna dal primo agosto su Sky On Demand e NOW TV nella trasposizione televisiva proposta da HBO. La miniserie è composta da quattro episodi, ...

FeST – Il festival delle serie tv Torna dal 20 al 22 settembre dalla Triennale Milano : FeST, il FeSTival delle serie tv dal 20 al 22 settembre alla Triennale di Milano. Il tema della seconda edizione è l’abbattimento degli stereotipi. Il FeST – FeSTival delle serie TV, torna anche quest’anno con una nuova edizione. L’appuntamento è dal 20 al 22 settembre alla Triennale Milano, che farà da location a un’edizione che come tema principale ha scelto il superamento degli stereotipi (Breaking ...

Anticipazioni Il silenzio dell'acqua 2 : la serie Torna nel 2020 : Sono arrivate delle conferme importanti per alcune fiction della Mediaset che, in questa stagione, sono state trasmesse sul piccolo schermo conseguendo un buon livello di ascolti. Un esempio si ritrova nella serie tv dal titolo "Il silenzio dell'acqua" che ha visto come protagonisti Ambra Angiolini e Giorgio Pasotti, consacrati come nuova coppia della fiction. I fan possono dirsi contenti di questa ufficialità e questo thriller è stato definito ...

Calendario Serie C - l’annuncio di Ghirelli : “Si Torna ad orari e giorni fissi” : “Siamo vicini alle esigenze dei tifosi, li abbiamo ascoltati: per questo si giocheranno 3 anticipi il sabato sera, uno per girone, la domenica alle 15 e alle 17.30 più il posticipo Rai. Si torna, quindi, a giorni ed orari fissi. Si può cambiare solo se lo chiederanno i club e lo si farà solo se si riuscirà a dimostrare che così facendo verranno più spettatori. Siamo una squadra con una grande autonomia. Devono esserci regole e ...

Serie A - ingaggi meno tassati a chi arriva dall’estero : i campioni possono Tornare in Italia : Anche la Serie A avrà la sua legge Beckham, che in Spagna è attiva da parecchi anni. I dirigenti Italiani si sono lamentati per parecchie stagioni degli aiuti che ricevevano i club della Liga, ora saranno gli iberici a dire che in Italia i calciatori stranieri pagano molte meno tasse che nel resto del mondo. Secondo gli esperti di DLA Piper la nuova norma stimolerà il rilancio del calcio Italiano, aumentando (e di molto) la possibilità di ...