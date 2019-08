N.York,scomparso chef di Cipriani Dolci

Apprensione per la sorte di Andrea Zamperoni, originario di Casalpusterlengo, capodi,ristorante molto conosciuto nella stazione Grand Central a New. L'uomo, 33enne,vive nel Queens. Risultada sabato notte,quando è stato visto per l'ultima volta alle 22,ora in cui ha lasciato il locale dove lavora.Poi più niente. Gli amici hanno avvertito la polizia lunedì, quando il giovane non si è presentato al lavoro. La polizia ha diffuso un volantino con una sua foto in divisa.(Di giovedì 22 agosto 2019)