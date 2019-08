Fonte : calcioweb.eu

(Di giovedì 22 agosto 2019) Palermo, 22 ago. (AdnKronos) – (di Elvira Terranova) -“E’ semplicemente crudele non permettere a Mimmodi non potereil, e potere essere testimone dei suoi ultimi giorni. Mialla giustizia affinché permettano all’exdidi potere tornare a casa. Io so quello che si prova. E porto ancora dentro il dolore e l’atroce sofferenza per questo. Ho appreso della morte di miosolo dopo due giorni e il giudice non mi permise neppure di andare al suo funerale. Mi chiedo ancora il perché. Sono sofferenze che non si cancellano”. Così all’Adnkronos Salvatore, l’ex Governatore siciliano, che ha scontato in carcere una pena a 7 anni per mafia e a cui fu persino vietato di andare al funerale del proprio, si schiera “senza alcun dubbio” al fianco di Mimmo, l’ex ...

HuffPostItalia : 'Il padre di Mimmo Lucano sta morendo e lui non può tornare a Riace', l'appello a Mattarella - eziomauro : L'esilio di Mimmo Lucano: il papà sta morendo e lui non può andare a Riace. Appello a Mattarella - TV7Benevento : Lucano: appello di Cuffaro, 'Fate vedere il padre a ex sindaco Riace, io soffro ancora' (2)... -