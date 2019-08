Le atmosfere post-apocalittiche di Wasteland 3 tornano a mostrarsi in un nuovo video

Fonte : eurogamer

(Di giovedì 22 agosto 2019)3 è stato recentemente protagonista alla Gamescom di Colonia, nel corso dell'Inside Xbox di Microsoft, con untrailer, ma ora possiamo dare uno sguardo ravvicinato al gameplay del gioco in un.Il breve filmato di poco più di 2 minuti ci mostra nuovamente letipiche della serie die fornisce un'occhiata ad alcune meccaniche di gioco.Inoltre, in occasione della Gamescom, il titolo di inXile Entertainment si è aggiudicato il premio come miglior RPG.Leggi altro...

luisamattia : Questo post arriva davvero inaspettato e, dunque, ancora più gradito. La composizione fotografica, poi, è una sinte… -