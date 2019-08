Google Chrome aggiunge il rilevamento delle password compromesse che avvisa gli utenti

Google prepara la ricerca di immagini inversa con Google Lens in Chrome per Android : Google Lens è disponibile in Google Assistant, Google Foto e Google immagini sul web, se state navigando su dispositivi mobili, ma ora sembra che Google aggiungerà un collegamento a Lens in Google Chrome per Android. Quando la funzione sarà disponibile, aprendo il menu contestuale per qualsiasi immagine Chrome per Android mostrerà l'opzione Cerca con Google Lens al posto di Cerca questa immagine su Google. L'articolo Google prepara la ricerca ...

Google Chrome presto rimuoverà il supporto alle connessioni FTP : Il team di sviluppatori di Google Chrome abbandonerà presto il supporto per le connessioni FTP, protocollo ormai poco usato. Ecco tutti i dettagli L'articolo Google Chrome presto rimuoverà il supporto alle connessioni FTP proviene da TuttoAndroid.

Ecco cosa ci riserva il futuro di Files di Google e di Google Duo tra Chromecast e messaggi di gruppo : Diamo uno sguardo al teardown degli APK di Files di Google 1.0.2635 beta e Google Duo 61, che nascondono le novità in arrivo tra supporto a Chromecast e messaggi di gruppo. L'articolo Ecco cosa ci riserva il futuro di Files di Google e di Google Duo tra Chromecast e messaggi di gruppo proviene da TuttoAndroid.

Google Chrome potrà presto contare su un nuovo controllo integrato : In futuro, il rilevamento delle perdite di Password Checkup diventerà una funzionalità predefinita di Google Chrome invece di un'estensione opzionale L'articolo Google Chrome potrà presto contare su un nuovo controllo integrato proviene da TuttoAndroid.

Queste 10 funzionalità nascoste di Google Chrome per Android sono da provare! (video) : Google Chrome è il browser più utilizzato al mondo dai possessori di smartphone Android, eppure ha tanti segreti che molti non conoscono. Ecco le dieci funzionalità nascoste di Google Chrome che non potete non conoscere! L'articolo Queste 10 funzionalità nascoste di Google Chrome per Android sono da provare! (video) proviene da TuttoAndroid.

Google Chrome Beta 77 è già qui - più personalizzabile che mai : ecco le novità : È arrivato Google Chrome Beta 77 e porta con sé nuovi strumenti per la personalizzazione e un "benvenuto tutto nuovo", fra le altre cose. ecco le novità più interessanti. L'articolo Google Chrome Beta 77 è già qui, più personalizzabile che mai: ecco le novità proviene da TuttoAndroid.

Sono arrivate due novità per Google Chrome - riguardanti la ricerca immagini e la protezione : La ricerca immagini di Google Chrome è appena diventata più potente che mai ed il browser integra ora funzioni di sicurezza native per coloro che fanno parte dell'Advanced Protection Program. L'articolo Sono arrivate due novità per Google Chrome, riguardanti la ricerca immagini e la protezione proviene da TuttoAndroid.

Google Chrome si tinge di nero : ecco come abilitare il nuovo tema scuro per tutte le pagine web : Google Chrome Canary introduce un nuovo modo per avere le pagine web in versione dark: ecco come cambiare lo sfondo dei siti, per sfruttare al massimo il vostro schermo OLED. L'articolo Google Chrome si tinge di nero: ecco come abilitare il nuovo tema scuro per tutte le pagine web proviene da TuttoAndroid.

Google regala una Chromecast a chi acquista un Pixel 3 sullo Store ufficiale : Se volte acquistare un Google Pixel 3 o Pixel 3 XL e state soltanto aspettando l'occasione giusta, lo Store ufficiale potrebbe avere ciò che fa al caso vostro L'articolo Google regala una Chromecast a chi acquista un Pixel 3 sullo Store ufficiale proviene da TuttoAndroid.

Google testa le tab Home ed Esplora su Chrome per Android : Google Chrome ottiene una nuova flag, denominata "Two Panes Start Surface", che permette di abilitare un'interfaccia a due riquadri: Home ed Esplora. L'articolo Google testa le tab Home ed Esplora su Chrome per Android proviene da TuttoAndroid.

Google Chrome si aggiorna alla versione 76 con tante novità attese e interessanti : Google Chrome passa alla versione 76 con un mucchio di novità interessanti mentre spuntano varie vulnerabilità relative alla versione 75. Ecco quali sono le novità principali e come scaricare il file APK. L'articolo Google Chrome si aggiorna alla versione 76 con tante novità attese e interessanti proviene da TuttoAndroid.

Finalmente è arrivato : Benessere Digitale ora è su Google Chrome per Android Q : La versione 78.0.3870.0 di Google Chrome Canary include un flag che consente di condividere le statistiche sulla navigazione Web con Benessere Digitale L'articolo Finalmente è arrivato: Benessere Digitale ora è su Google Chrome per Android Q proviene da TuttoAndroid.

Google Chrome 76 per Android è qui : ecco tutte le novità che porta con sé : Google Chrome 76 è ora disponibile per Android e impedisce ai siti web di verificare se l'utente sta navigando in incognito, inoltre introduce una serie di funzionalità utili per gli sviluppatori web. L'articolo Google Chrome 76 per Android è qui: ecco tutte le novità che porta con sé proviene da TuttoAndroid.

Google Chrome introdurrà i temi personalizzati nelle prossime versioni desktop : Google Chrome in versione desktop vuole offrire agli utenti la possibilità di personalizzare i temi e l'aspetto del proprio browser, ecco come. L'articolo Google Chrome introdurrà i temi personalizzati nelle prossime versioni desktop proviene da TuttoAndroid.