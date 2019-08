Fonte : ilmessaggero

(Di giovedì 22 agosto 2019) ROMA Via dagli uffici pubblici ma con calma.100, già in piena azione nel privato, comincia a far sentire i suoi effetti anche nelle amministrazioni dello Stato. Anche se le uscite, che...

infoitinterno : Effetto Quota 100 nella Pa: otto pensionati su dieci da sanità e enti locali - ilmessaggeroit : Effetto #quota 100, in dodici mesi via 35 mila prof - MrLin27 : L'effetto di Quota 100 sulla pubblica amministrazione - Lettera43 -