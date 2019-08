Correa al Milan | operazione non a rischio | l’argentino arriverà entro il 2 settembre

Calciomercato Milan News/ Angel Correa sì - ma solo se parte Silva - ultime notizie - : Calciomercato Milan News, ultime notizie: nel mirino Angel Correa, ma prima di arrivare al calciatore dell'Atletico Madrid devono cedere André Silva.

Correa al Milan è possibile : l’intreccio spagnolo che potrebbe sbloccare l’arrivo di Angèlito in rossonero : Il nome di Angel Correa aleggia attorno all’ambiente Milan da quasi un mese, ma la mancata cessione di André Silva al Monaco, vista la clamorosa retromarcia del club francese, ha scombinato i piani della dirigenza di via Aldo Rossi. Tuttavia, un nuovo asse di mercato tra due club spagnoli potrebbe riaprire la trattativa per portare il forte attaccante argentino in rossonero. Il recente acquisto dell’attaccante Rodrigo da parte ...

Calciomercato 21 agosto : Inter - clamoroso : Icardi ha deciso. Milan - addio Correa. Juve - 5 cessioni. Cagliari - spunta Simeone : Calciomercato 21 agosto- Ecco tutte le trattative di oggi mercoledì 21 agosto. Inter– Con un chiaro messaggio su Instagram, Mauro Icardi sembrerebbe aver annunciato il suo futuro. L’attaccante argentino ha postato alcune foto della sua nuova casa in costruzione a Milano. L’ex Sampdoria ha deciso di restare? L’Inter valuterà con estrema calma il da farsi, […] L'articolo Calciomercato 21 agosto: Inter, clamoroso: ...

Milan - Maldini fa il punto sul mercato rossonero : “nessuna novità per Correa - priorità alle cessioni” : Il dirigente rossonero ha fatto chiarezza sul mercato del Milan in occasione della presentazione di Leao, Duarte e Bennacer Il mercato del Milan attualmente vive una fase di stallo, si pensa maggiormente alle uscite che alle entrate, soprattutto dopo gli ultimi acquisti piazzati dal club rossonero. PRESSINPHOTO/LaPresse In occasione della presentazione ufficiale di Leao, Duarte e Bennacer, ci ha pensato Paolo Maldini a fare un po’ di ...

Calciomercato Milan News/ Altafini : 'Leao interessante - Correa...' - ultime notizie - : Calciomercato Milan News, ultime notizie: l'ex attaccante rossonero ha parlato dell'interesse per l'obiettivo Angel Correa dell'Atletico Madrid.

Milan - Simeone ‘blocca’ Correa? Il tecnico dell’Atletico parla di mercato - e… : Esordio in Liga per l’Atletico Madrid del Cholo Simeone, che ha perso Godin e Griezmann ed ha acquistato Joao Felix. Ma il tecnico dei colchoneros avrebbe preferito che il mercato fosse già chiuso: “Mi piacerebbe – ha detto – che il mercato fosse già chiuso come in Inghilterra, sarebbe mentalmente più sano anche per concentrarci sulle partite che stanno per arrivare, invece bisogna aspettare sapendo che fino a ...

Calciomercato Milan News/ Nessun rilancio per Correa ma Suso... - Ultime notizie - : Calciomercato Milan News. Ultime notizie, Angel Correa sembra destinato a sfumare. Suso e Bonaventura rinforzi già pronti in casa?

Calciomercato 16 agosto - Juventus : Mandzukic apre a Bayern e Monaco. Milan - Correa più vicino : Calciomercato 16 agosto- Ecco tutte le trattative di oggi venerdì 16 agosto. Juventus– Mercato in uscita pronto ad entrare nel vivo. Mistero Perin, situazione decisamente complicata e possibilità concreta che il portiere resti in bianconero almeno fino a gennaio. Occhio anche alla situazione legato al futuro di Mandzukic e Matuidi. Entrambi potrebbero finire al Monaco, […] L'articolo Calciomercato 16 agosto, Juventus: Mandzukic apre ...

CALCIOMERCATO MILAN NEWS/ Correa salta a causa di... Rodrigo - Ultime notizie - : CALCIOMERCATO MILAN NEWS. Ultime notizie, l'affare Correa non va in porto, l'Atletico non prende la punta del Valencia e non libera il suo giocatore

Milan - pressing per Correa e colpo a sorpresa : Boban e Maldini vogliono il "nuovo Kakà" tedesco : Lo chiamano il "nuovo Kakà" di Germania e potrebbe essere il colpo, a sorpresa, del Milan. Secondo la Gazzetta dello Sport, Boban e Maldini hanno messo nel mirino Florian Neuhaus, centrocampista classe 1997 del Borussia Moenchengladbach, paragonato per personalità e atletismo anche a Matthaus. Non m

Petagna al Milan è l'alternativa se salta Correa : In casa Milan il primo pensiero di questi tempi è trovare un compagno di reparto di livello per "pum pum" Piatek, che durante la preparazione estiva sembra aver finito le cartucce per sparare. Sul fronte Correa (24) ci sono passi in avanti: l' acquisto di Rodrigo (28) da parte dell' Atletico, sping

Calciomercato Milan - il punto : Correa si riavvicina - ipotesi Petagna per l’attacco : Il Milan prosegue il suo cammino parallelo tra campo e mercato. Quest’ultimo tema caldo specie per quanto concerne la zona offensiva. Si riavvicina infatti Angel Correa dell’Atletico Madrid. Quarantacinque milioni più bonus le cifre dell’affare, che dovrebbe prendere corpo nelle prossime ore. Sempre sul fronte attacco, incontro in sede tra la dirigenza rossonera e Giuseppe Riso, agente di Andrea Petagna, proposto al club ...

LIVE Calciomercato 2019 - le trattative di oggi in DIRETTA (13 agosto) : ufficiale Perisic al Bayern Monaco! Rodrigo all’Atletico spinge Correa verso il Milan : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.07 FROSINONE – Il club ciociaro è alla ricerca di una punta: oltre gli obiettivi Diego Falcinelli e Alberto Paloschi della Spal, secondo “L’Inchiesta”, la squadra allenata da Alessandro Nesta avrebbe messo gli occhi su Stanislav Kostov. Il classe ’91 gioca con il Levski Sofia, con cui ha segnato 24 reti nell’ultima stagione. 14.04 NAPOLI – Secondo ...

LIVE Calciomercato 2019 - le trattative di oggi in DIRETTA (13 agosto) : ufficiale Perisic al Bayern Monaco! Inter su Chiesa per il 2020 - Correa si avvicina al Milan : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13:00 ROMA – Non solo Werner: per sostituire Dzeko spunta sul giornale spagnolo Marca anche il nome di Mariano Diaz, attaccante del Real Madrid seguito anche dal Marsiglia. 12:55 Inter – Percorso inverso per due giocatori nerazzurri: Dalbert sembra destinato in Francia, mentre possibile la permanenza di Borja Valero, stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport. 12:50 ...