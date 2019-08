Un impiegato del consolato britannico a Hong Kong è detenuto in Cina da quasi due

Fonte : ilpost

(Di mercoledì 21 agosto 2019) Il ministero degli Esteri cinese ha confermato che undeldi cui non si sapeva nulla dadue settimane è in stato di fermo nellacontinentale. L’uomo si chiama Simon Cheng, ha

DiversaEtica : RT @RaiNews: #HongKong, il ministero degli Esteri della #Cina ha confermato la misura della detenzione amministrativa di un impiegato del c… - BenitoGiorgio : @SabrySonoIo 1 POVERO OPPORTUNISTA, NON HA NIENTE NEMMENO DEL RIGORE MILITARE, XCHE' NON E' ENTRATO IN MARINA X PAS… - RaiNews : #HongKong, il ministero degli Esteri della #Cina ha confermato la misura della detenzione amministrativa di un impi… -