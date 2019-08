Steam si prepara a sbarcare in Cina con un marketplace separato

Fonte : eurogamer

(Di mercoledì 21 agosto 2019)sta ormai peranche sul territorio cinese con un, realizzato con la collaborazione del suo partner locale Perfect World. Lo studio di sviluppo di Shanghai ha affermato che lacinese sarà per la maggior parte indipendente dalla versione principale.Secondo alcuni rapporti,la piattaforma prenderà il nome di Zhengqi Pingtai (che vuol dire piattaforma) e sarà realizzata specificatamente per la, questo permetterà a Valve di adattarsi alle sempre e più stringenti norme che il governo cinese sta introducendo in materia di videogiochi, senza però danneggiare i propri interessi negli altri paesi.Valve è recentemente stata sotto esame a causa della distribuzione di giochi violenti e contenenti contenuti sessualmente espliciti, tuttavia con l'introduzione di una piattaforma dedicata al mercato cinese si potranno evitare casi simili in futuro. ...

