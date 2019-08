Stanno per partire per il viaggio di nozze ma poi non partono più | il motivo è

Decine di soccorritori Stanno cercando di salvare due persone intrappolate in una grotta in Polonia : Da sabato scorso, in Polonia, Decine di soccorritori sono al lavoro per salvare due speleologi rimasti intrappolati in una grotta a causa delle forti piogge che ne avevano bloccato l’uscita. La grotta, chiamata Jaskinia Wielka Sniezna (“Grande grotta innevata”), è la

Stash preoccupato per il volo : Stanno appiccicando l'ala con lo scotch : Il leader dei The Kolors ha ripreso e postato sui social alcuni video in cui mostra, preoccupato, due tecnici al lavoro sull'ala dell'aereo sul quale si stava imbarcando. Episodio decisamente fuori dal comune quello vissuto oggi dal frontman dei The Kolors, Stash. Il cantante si stava recando a Palermo, in partenza dall'aeroporto di Roma. Durante l'imbarco del suo volo però Stash ha effettuato alcune riprese a dir poco ...

Svapano e Stanno male : 20 ricoveri per difficoltà respiratorie : Una ventina di persone sono state ricoverateper gravi difficoltà respiratorie insorte dopo aver inalato dalle sigarette elettroniche. I casi si sono verificati in Stati del Midwest dell’Unione: gli ultimi in Minnesota, ma anche in Wisconsin e Illinois. Le persone sono soprattutto giovani, la causa dei malori non è ancora chiara ai medici. Un ragazzo è stato addirittura messo in coma indotto per superare le crisi ma ora è in via di ...

In Portogallo - polizia ed esercito Stanno distribuendo carburante nel paese a causa di uno sciopero degli autisti delle autocisterne : In Portogallo, polizia ed esercito stanno distribuendo carburante nel paese al posto dei normali autisti di autocisterne, il cui sciopero aveva messo a rischio gli approvvigionamenti di carburante per la popolazione nelle aree turistiche più trafficate in questi giorni. Il

Incidente nucleare in Russia : perché tutti Stanno comprando compresse allo iodio : Gli abitanti delle città della Russia nordoccidentale che vivono a ridosso del luogo del misterioso Incidente nucleare dell'8 agosto hanno fatto incetta di compresse contenenti iodio, l'unico farmaco preventivo in caso di disastri atomici. Lo iodio, infatti, satura la tiroide e impedisce che si accumuli nella ghiandola quello radioattivo, in grado di innescare il cancro.Continua a leggere

La Talpa torna su Rai2? Paola Perego : “Stanno raccogliendo firme” : Paola Perego parla de La Talpa: “I fan chiedono una nuova edizione” L’ipotesi di un ritorno de La Talpa, il reality show di grande successo andato in onda per tre edizioni nel 2004, nel 2005 e nel 2008, è già stata avanzata da tempo negli ambienti televisivi. Intervistata da Il Tempo, Paola Perego ha dichiarato di sentirsi pronta a tornare al timone del reality e il pubblico non aspetta altro. Sui social, infatti, sono stati ...

L’autunno d’estate : perché gli alberi di Parigi Stanno perdendo tutte le foglie : Dall'inizio di agosto a Parigi è stata avviata un'operazione di pulizia straordinaria per rimuovere tonnellate di foglie cadute dagli alberi, che si stanno comportando come fossero in autunno. Si tratta di un meccanismo di sopravvivenza per prevenire la disidratazione, una risposta alle temperature elevatissime di giugno e luglio scatenate in Francia (e non solo) dai cambiamenti climatici.Continua a leggere

Ariana Grande e il rapper Mikey Foster Stanno insieme? : Il cuore di Ariana Grande occupato da un nuovo fidanzato? Probabilmente sì. Sarà pure un caso ma le voci che si stanno moltiplicando su una nuova relazione tra una delle beniamine dei teenagers e il rapper dei Social House Mikey Foster escono proprio mentre è in rotazione il nuovo singolo della cantante che, non a caso, si intitola Boyfriend. Nel video del brano i due interpretano due ragazzi innamorati quanto gelosi ma ora pare proprio che ...

In Honduras migliaia di persone Stanno protestando contro il presidente : Juan Orlando Hernández è accusato di aver finanziato la sua campagna elettorale con soldi provenienti dal narcotraffico

Perché decine di migliaia di libellule Stanno invadendo Torino : decine di migliaia di libellule della specie Anax ephippiger hanno invaso diversi quartieri di Torino, un fenomeno già avvenuto in passato sempre nel cuore dell'estate. Gli insetti sono totalmente innocui per l'uomo e offrono un servizio gratuito di disinfestazione, divorando grandi quantità di zanzare. Ecco Perché possono verificarsi queste affascinanti e transitorie "invasioni".Continua a leggere

After 2 - le riprese Stanno per iniziare : Dylan Sprouse sarà Trevor : After film sequel news: chi è l’attore che interpreterà Trevor Grosse novità per tutti i fan di After: è stato svelato l’attore che indosserà i panni di Trevor, l’affascinante collega di Tessa alla Vance Pubblications. Nel cast del sequel del film entrerà Dylan Sprouse, come annunciato dal diretto interessato e dalla scrittrice Anna Todd su […] L'articolo After 2, le riprese stanno per iniziare: Dylan Sprouse sarà Trevor ...

Ecco perchè Stanno abbattendo migliaia di alberi in tutta italia : Deforestazione in italia a causa del 5G. Ecco perchè stanno abbattendo migliaia di alberi in tutta italia Da quando ho iniziato a interessarmi del 5G, ho scoperto che vi sono… L'articolo Ecco perchè stanno abbattendo migliaia di alberi in tutta italia proviene da Essere-Informati.it.

Atletica - Alfio Giomi : “L’Italia gode di buonissima salute - candidatura per gli Europei 2024. Tortu e Tamberi Stanno recuperando” : Alfio Giomi, Presidente della FIDAL, definisce in maniera esaltante la prima parte di stagione dell’Italia: “Un successo del sistema Atletica“. Il bilancio arriva dopo un buon mese di luglio caratterizzato dagli importanti risultati ottenuti agli Europei Under 23 e Under 20 andati in scena tra Gavle e Boras poche settimane fa. Il numero 1 dell’Atletica leggera traccia un bilancio estremamente positivo: ...

Oltre 100 incendi devastanti e incontrollabili Stanno distruggendo l’Artico : perché e rischi : L'Artico sta andando a fuoco, Oltre 100 incendi stanno devastando la Siberia, la Groenlandia e l'Alaska da inizio giugno ad oggi rendendo davvero difficile il lavoro ai pompieri. Ma cosa sta accadendo? perché l'Artico sta andando a fuoco? E quali sono le conseguenze sulla salute? Ecco cosa c'è da sapere.Continua a leggere