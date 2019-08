“Spero che Fabrizio Frizzi sia felice per me” L’annuncio | poi le commoventi parole del

Loredana Berté fa l’autostop per andare in Puglia a trovare Al Bano : “Spero che qualche macchina mi raccatti” : Loredana Bertè sta girando l’Italia con il suo tour estivo con cui sta facendo ballare migliaia di persone al suono del suo tormentone estivo “Tequila e San Miguel” e proprio per questo si trova ora in Puglia. Approfittando dell’occasione, la cantante ha deciso di fare una visita ad Al Bano nella sua tenuta di Cellino San Marco e per raggiungerlo ha fatto l’autostop. La scena è stata immortalata in alcuni video che ...

Pensioni ultima ora : Quota 100 - Durigon “Spero che i posti vacanti aumentino” : Pensioni ultima ora: Quota 100, Durigon “ spero aumento posti vacanti” Pensioni ultima ora: piena approvazione verso Quota 100 da parte dell’esecutivo che continua ad operare per mettere a punto l’impianto previdenziale. Il sottosegretario al lavoro Claudio Durigon, esponente della Lega, molto presente nel dibattito, ha rilanciato la posizione dell’esecutivo su una delle due misure principali introdotte col docreto n. ...

Andrea Giuliacci - il meteorologo si racconta : “Spero che ad agosto ci sia il sole sennò poi al mare tutti mi guardano storto” : “Spero resista il bel tempo perché la sciagura del meteorologo è che non puoi andare in vacanza e trovare pioggia perché tutti ti guardano storto. Che figura ci fai?”. A dirlo è il meteorologo Andrea Giuliacci che, in un’intervista al Giornale, si è raccontato, svelando anche alcuni retroscena sulla sua vita privata. “I meteorologi, come tutti, vanno in vacanza dove decidono i loro figli. Comunque mare più che ...

Charles Leclerc F1 - GP Germania 2019 : “Spero che arrivi la prima vittoria - che rivalità con Verstappen. Sogno il Mondiale” : Charles Leclerc è pronto per disputare il GP di Germania 2019, tappa del Mondiale F1 che andrà in scena nel weekend a Hockenheim. Il pilota della Ferrari è reduce dal terzo posto nel GP di Gran Bretagna dove ha battagliato in maniera strepitosa con Max Verstappen, il duello con l’olandese si è ripetuto a Silverstone dopo la battaglia epocale per il successo in Austria e chissà che non vedremo un nuovo capitolo della sega anche in terra ...

Formula 2 - Mick Schumacher non si nasconde : “Spero di approdare presto in Formula 1 - incrocio le dita” : Il figlio del sette volte campione del mondo ha ammesso di sognare l’approdo in Formula 1 nei prossimi anni Ha iniziato quest’anno una nuova avventura in Formula 2 con il Team Prema, dopo aver vinto la scorsa stagione il titolo europeo di Formula 3. Mick Schumacher sta bruciando le tappe, ma per approdare in Formula 1 ancora un po’ di tempo deve trascorrere. AFP/LaPresse Nonostante sia consapevole di dover fare ancora ...

Katy Perry sulla fine della faida con Taylor Swift : “Spero che le persone possano imparare da questo” : Ha raccontato come hanno fatto pace The post Katy Perry sulla fine della faida con Taylor Swift: “Spero che le persone possano imparare da questo” appeared first on News Mtv Italia.

Rifiuti a Roma - Ministro Costa : “Spero che il problema si risolva in meno di 20 giorni” : “Mi auguro che il problema si risolva anche in meno di di 20 giorni“: lo ha dichiarato il Ministro dell’Ambiente Sergio Costa a Centocittà su Radiouno, riferendosi alla situazione dei Rifiuti a Roma. Ieri, il Ministro ha incontrato rappresentanti di Regione e Comune con cui, ha spiegato, “abbiamo messo a punto una road map. Abbiamo chiesto di far lavorare di più gli impianti, e al comune di Roma, di fare altrettanto con ...

Gravina : “Spero che gli arbitri commentino presto le immagini della Var” : Nel corso della conferenza stampa dell’Associazione italiana arbitri, il presidente della Figc, Gabriele Gravina, ha rilasciato alcune dichiarazioni: “Auspico che le immagini della tecnologia Var possano essere commentate dai diretti protagonisti, coloro che hanno l’interpretazione autentica” La spiegazione degli episodi più controversi da parte degli arbitri potrà avvenire con la nascita della sala unica Var a ...

Thiago Silva : “Spero che Neymar resti al Psg - Messi è il più forte che abbia visto giocare” : Thiago Silva, difensore del Psg e della nazionale brasiliana, ha parlato in vista della semifinale di Coppa America contro l’Argentina. Nella notte tra martedì e mercoledì andrà in scena un classico del calcio sudamericano, Neymar non potrà sfidare Messi: “Io spero che Neymar resti a Parigi, ma voglio anche che sia felice. Messi è il miglior giocatore che abbia mai visto giocare in campo, non ho visto campioni come Zico e ...