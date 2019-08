Fonte : ilnapolista

(Di mercoledì 21 agosto 2019)ammette di non essere un fan del Var e suggerisce come migliorarlo secondo il Mirror. L’esordio in Premier del Var ha suscitato più di qualche polemica nelle prime due settimane di utilizzo della tecnologia, nessun episodio è ancora accaduto ache però si è esposto affermandoCNN che dovrebbe essere usato solo in casi situazioni di gioco pericoloso “Non mi” ha detto seccamente il calciatore egiziano “Adoro il calcio com’è. Con gli errori dell’arbitro e a volte con l’aggressività dei giocatori” Nonostante la sua avversioneha ammesso che il Var non potrà che essere unper il Liverpool assegnandoli più punizioni e rigori L'articoloCNN: “Il Var non mi, maunper il Liverpool” ilNapolista.

napolista : #Salah alla CNN: “Il #Var non mi piace, ma sarà un vantaggio per il #Liverpool” L’egiziano ha dichiarato la sua avv… - Ale_Scofield : @InfanteLuca Salah, prima che arrivasse alla Fiorentina, era meno considerato di Shaqiri. Io i commenti me li ricor… - PaolaDiCaro : @ing_michele @danielelambroni @AsRomaSupporter @LeoGile94 @Sardanapalooo senza voler fare paragoni irrispettosi, ti… -