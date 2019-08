Lega-M5S | 2 diverse idee di popolo | così è fallito il laboratorio sovranista d’Europa

Governo - Zingaretti a M5s : "No Conte bis - ecco i 5 punti per trattare" | Salvini : "Qualunque esecutivo nasca sarà contro la Lega" | Prima giornata di consultazioni : cresce il "partito del non voto" : Prima giornata di consultazioni dopo le dimissioni del premier Conte. I pentastellati fanno quadrato intorno al loro leader, attesa la direzione del Pd. Intanto Renzi rassicura: "Non ho ambizioni a poltrone"

Governo - via alle consultazioni con Casellati e Fico | Zingaretti a M5s : "No Conte bis - ecco i 5 punti per trattare" | Salvini : "Qualunque esecutivo nasca sarà contro la Lega" : Prima giornata di consultazioni dopo le dimissioni del premier Conte. I pentastellati fanno quadrato intorno al loro leader, attesa la direzione del Pd. Intanto Renzi rassicura: "Non ho ambizioni a poltrone"

Sondaggio inedito - la bomba di Dagospia : "Forbice troppo ampia". Lega - Pd e M5s - clamoroso ribaltone in vista? : Un Sondaggio inedito, risalente al 9 agosto quando la crisi era appena stato aperta. A rivelarlo è Dagospia e a commissionarlo "uno dei più grandi fondi di investimento americani". Interessato evidentemente a capire le prospettive politiche e di governo dell'Italia, che in quel momento sembravano un

La Lega ha perso 4 punti - boom del Pd - M5S ancora giù Vola Fdi - male Fi. Le stime dopo la caduta del governo : ESCLUSIVA AFFARITALIANI.IT/ Gli sono gli orientamenti politici dopo l'apertura della crisi con le dimissioni di Giuseppe Conte? Quali partiti hanno guadagnato voti e quali hanno perso? La maggioranza degli italiani vuole le elezioni anticipate o il governo M5S-Pd-LeU? Affaritaliani.it lo... Segui su affaritaliani.it

Moavero : "Riedizione M5S-Lega è fra le possibilità" : Rimini, 21 ago. - (AdnKronos) - dell'inviato Enzo Bonaiuto "Il voto anticipato resta una delle possibilità, poi c'è forse la riedizione di una coalizione giallo-verde e quella di una diversa maggioranza parlamentare". E' quanto spiega il ministro degli Esteri Enzo Moavero, a margine del suo interven

Moavero : “Riedizione M5S-Lega è fra le possibilità” : Rimini, 21 ago. – (AdnKronos) – dell’inviato Enzo Bonaiuto“Il voto anticipato resta una delle possibilità, poi c’è forse la riedizione di una coalizione giallo-verde e quella di una diversa maggioranza parlamentare”. E’ quanto spiega il ministro degli Esteri Enzo Moavero, a margine del suo intervento al Meeting di Rimini. “Avendo sentito ieri forse troppe parole dure, oggi sono ...

Governo - via alle consultazioni : dopo Casellati c'è Fico | Zingaretti a M5s : "No Conte bis - ecco i 5 punti per trattare" | Salvini : "Qualunque esecutivo nasca sarà contro la Lega" : Prima giornata di consultazioni dopo le dimissioni del premier Conte. I pentastellati fanno quadrato intorno al loro leader, attesa la direzione del Pd. Intanto Renzi rassicura: "Non ho ambizioni a poltrone"

Governo - via alle consultazioni : dopo Casellati c'è Fico | Zingaretti a M5s : "No Conte bis - ecco i 5 punti per trattare" | Salvini : "Qualunque esecutivo nasca sarà contro la Lega : Prima giornata di consultazioni dopo le dimissioni del premier Conte. I pentastellati fanno quadrato intorno al loro leader, attesa la direzione del Pd. Intanto Renzi rassicura: "Non ho ambizioni a poltrone"

Crisi di governo - via alle consultazioni : si parte con Casellati - poi Fico | Zingaretti apre : "Cinque punti per trattare con il M5s"| Salvini : "Qualunque esecutivo nasca sarà contro la Lega : Prima giornata di consultazioni dopo le dimissioni del premier Conte. I pentastellati fanno quadrato intorno al loro leader, attesa la direzione del Pd. Intanto Renzi rassicura: "Non ho ambizioni a poltrone"

La Lega è sempre il primo partito ma perde consensi - salgono M5s e Pd. Il sondaggio Gpf : La Lega resta il primo partito, ma è in calo. I cittadini che voterebbero i 5 stelle se gli italiani dovessero tornare alle urne sono il 23,15%. Molti di meno di quanti li hanno sostenuti nelle elezioni del 4 marzo 2018, ma pur sempre di più dell’ultima rilevazione. Il 19 agosto, e cioè prima che Conte andasse al Senato, la percentuale era del 22,8%. Sale, anche se di poco, anche il Pd, al 23,5% contro il 23,1%. Sono ...

Crisi di governo - diretta. Salvini : «Qualsiasi esecutivo contro la Lega» : Zingaretti a M5S : «Cinque punti per trattare» : Crisi di governo, il Quirinale annuncia consultazioni lampo e un quadro che diventerà chiaro già da domani sera. Il timing della Crisi promette di essere molto rapido. In mattinata...

Matteo Salvini - badilata su Di Maio e M5s : "Che stomaco che hanno - in una settimana dalla Lega al Pd" : "Che stomaco, li invidio". Matteo Salvini commenta così, con sarcasmo, la notizia del "tavolo programmato" proposto dal Pd al Movimento 5 Stelle per trattare su un nuovo governo. "Io non riuscirei a passare nell'arco di una settimana dalla Lega a Renzi e quindi invidio chi ha uno stomaco così... - i

Calendario consultazioni Mattarella 2019 : data e orario M5S-Pd-Lega : Calendario consultazioni Mattarella 2019: data e orario M5S-Pd-Lega Il 20 agosto 2019 si è ufficialmente chiusa l’esperienza del governo gialloverde. Nell’infuocata sessione a palazzo Madama, Giuseppe Conte ha attaccato frontalmente il ministro dell’Interno Matteo Salvini. Dopo aver sviscerato una serie di risultati raggiunti e di obiettivi per il futuro, il primo ministro ha dichiarato che avrebbe rassegnato le dimissioni ...

Le dimissioni di Giuseppe Conte - il Governo Lega – M5s è finito : Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte lascia Palazzo Chigi e rassegna le dimissioni nelle mani del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Dopo che il ministro dell’Interno Matteo Salvini aveva formalizzato l’apertura della crisi con la presentazione di una mozione di sfiducia, il capo del Governo ha scelto l’Aula del Senato della Repubblica per chiudere definitivamente l’esperienza del Governo giallo-verde sostenuto da Lega e ...