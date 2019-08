Il Pd detta le sue condizioni per un accordo coi 5 stelle

Incidente Pozzovivo – Il ciclista operato a Lugano : i detta gli e gli ultimi aggiornamenti sulle sue condizioni : Domenico Pozzovivo è stato operato nella giornata di ieri a Lugano : l’intervento, eseguito dal dottor Christian Candrian è andato a buon fine Dopo le prime cure prestate in Italia, Domenico Pozzovivo è stato trasferito di recente a Lugano per continuare a ricevere l’adeguata assistenza medica della quale necessita dopo il brutto Incidente dei giorni scorsi. Il ciclista della Bahrain Merida è stato operato nella giornata di ieri ...

La vendetta devastante dell'uomo mansueto - : Massimo Bertarelli Avvertenza per gli automobilisti, prima ancora che per gli spettatori. Mettetevi al volante solo se vi sentite in perfetta forma, altrimenti rischiate grosso. Come d'altronde riportano ogni giorno le cronache. Figurarsi se il cinema poteva lasciarsi scappare un'occasione del genere. Questo film del regista statunitense Joel Shumacher, Un giorno di ordinaria follia (La7, ore 21.15) spiega molte cose già nel titolo. Dunque, ...