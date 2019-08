Governo | Zingaretti | ‘da Pd iniziativa | ora attendiamo risposta M5S’

Governo - via alle consultazioni con Casellati e Fico | Zingaretti a M5s : "No Conte bis - ecco i 5 punti per trattare" | Salvini : "Qualunque esecutivo nasca sarà contro la Lega" : Prima giornata di consultazioni dopo le dimissioni del premier Conte. I pentastellati fanno quadrato intorno al loro leader, attesa la direzione del Pd. Intanto Renzi rassicura: "Non ho ambizioni a poltrone"

Direzione PD - Zingaretti pone le condizioni : "Governo forte o voto. 5 punti per trattare con il M5S" : Aggiornamento - La Direzione Nazionale del PD ha approvato all'unanimità la relazione del segretario Nicola Zingaretti che si poggia sostanzialmente su due elementi importanti: la necessità di un governo forte, di legislatura e non di transizione, e cinque punti per trattare con il MoVimento 5 Stelle.Durante il suo intervento infatti Zingaretti ha detto"Non credo in un governo di transizione che porti al voto. Sarebbe rischioso per i ...

Zingaretti : Pd unito - disponibili per una verifica sul Governo : La direzione del Pd ha approvato all'unanimità un odg che riassume la linea e la relazione del segretario Nicola Zingaretti.

Crisi - via a consultazioni. Colle vuole “Governo forte” o voto. Zingaretti : “Esecutivo Pd-M5s? Discontinuità su nomi e contenuti” – DIRETTA : Via alle consultazioni. Dopo che il premier Giuseppe Conte ha ufficializzato le sue dimissioni davanti al Capo dello Stato, oggi i partiti cominciano a salire al Colle. Sergio Mattarella vedrà i vari esponenti delle forze politiche e cercherà di capire se ci sono le basi (e soprattutto i numeri) per sostenere una nuova maggioranza o se è maggioritaria la volontà di andare a elezioni anticipate. I segnali che arrivano dal Quirinale sono molto ...

Governo : Zingaretti - ‘verifica altra maggioranza dovere forze politiche’ : Roma, 21 ago. (AdnKronos) – “Io ho avuto mandato non a proseguire l’esperienza del vecchio Governo, ma a verificare le condizioni per dare vita a Governo di svolta per salvare l’Italia perchè purtroppo il Governo caduto ieri lascia in eredità una condizione economica catastrofica”. Lo dice Nicola Zingaretti a Sky Tg24. “Vediamo se ci saranno le condizioni per una svolta e su questo con M5S e altre forze ...

Governo : Zingaretti - ‘contratto fu errore - serve programma condiviso’ : Roma, 21 ago. (AdnKronos) – La strada delle elezioni è chiusa? “Questo non dipende solo da noi”. Lo dice Nicola Zingaretti a Sky Tg24. “Noi abbiamo fatto un passo molto chiaro: verificare l’ipotesi di una maggioranza larga basata su contenuti nuovi di svolta e cambiamento. Non dobbiamo cercare scorciatoie. Nel Governo Conte è stato fatto errore in partenza, con un contratto che conteneva cose in contraddizione ...

Governo : Zingaretti - ‘discontinuità su nomi e contenuti’ : Roma, 21 ago. (AdnKronos) – Una discontinuità “sia nelle personalità che nei contenuti, questo mi sembra chiaro”. Nicola Zingaretti risponde così a Sky Tg24 quando gli viene chiesto se la discontinuità chiesta dal Pd per avviare un confronto per una possibile nuova maggioranza con i 5 Stelle comprenda anche le personalità politiche. “Io non voglio scendere nella dialettica dei nomi ma noi parliamo di una nuova ...

Governo : Ascani - ‘da Direzione mandato forte a Zingaretti per trattativa’ : Roma, 21 ago. (AdnKronos) – “In Direzione Pd abbiamo votato all’unanimità un documento che dà a Zingaretti un mandato forte nella trattativa. Grazie a noi Salvini finalmente se ne va dal Viminale. Ora dobbiamo impedire che torni al Governo e mettere in salvo al più presto i conti del Paese”. Lo scrive su twitter Anna Ascani del Pd. L'articolo Governo: Ascani, ‘da Direzione mandato forte a Zingaretti per ...