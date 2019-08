Fallout 76 | il primo raid si è ufficialmente sbloccato

Fonte : eurogamer

(Di mercoledì 21 agosto 2019) Iltanto atteso di76 èdisponibile. Il Vault 94 si è aperto, e potrete portare con voi amici o viandanti trovati per strada: ilè infatti progettato per squadre a quattro giocatori di livello 50 o superiore.Per iniziare il, sintonizzate il vostro Pip-boy sulla trasmissione radio di emergenza del Vault 94. Riceverete un avviso che Vault 94 si è allagato e la posizione verrà visualizzata sul vostro HUD. Una volta all'interno del Vault, voi e il vostro team sarete in grado di scegliere il livello di difficoltà: principiante, standard o esperto. Unper principianti è senza tempo limite, quindi sarete in grado di procedere secondo i vostri ritmi, mentre le difficoltà standard ed esperte hanno limiti di tempo e incontri più difficili.Le missioni delcambieranno ogni settimana: portandole a termine riceverete punti esperienza, tappi e kit ...

