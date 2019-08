Diamo uno sguardo alla MIUI basata su Android Q e alla Dark Mode a livello di sistema

Death Stranding : Diamo uno sguardo al sistema di consegne mostrato durante la Gamescom : durante la Gamescom Opening Night Live abbiamo potuto dare uno sguardo al gameplay di Death Stranding. Tra le altre cose nel filmato si nota la schermata delle consegne con cui Sam Bridges dovrà interfacciarsi per ottenere nuovi lavori.Come si può notare, in basso a sinistra ci sono diversi parametri. Il primo che segna 1000/1000 ml indica la vita, che potrebbe essere misurata nella quantità di sangue presente nel corpo di Sam in ml. L'icona ...

Cyberpunk 2077 : Diamo uno sguardo alle nuove immagini mostrate durante la Gamescom : CD Projekt RED ha pubblicato una serie di nuove bellissime immagini di Cyberpunk 2077. Inoltre Nvidia ha condiviso due nuovi screenshot che mostrano gli effetti del ray tracing all'interno del gioco.Cyberpunk 2077 utilizzerà un nuovo motore grafico, il RED Engine 4. In quanto tali, questi ultimi screenshot mostrano le immagini che i giocatori dovrebbero aspettarsi dal gioco stesso.CD Projekt RED e Nvidia hanno dichiarato che RTX migliorerà in ...

Di Maio : "Nessuna alleanza con nessuno - ci affiDiamo a Mattarella | Conte? Piena fiducia" : Il capo politico del M5s in assemblea con i parlamentari pentastellati: "Un governo Renzi, Lotti e Boschi èfrutto solo delle bufale della Lega e nemmeno gli rispondiamo. Lanciano bufale per nascondere la coltellata data al Paese". E aggiunge: "Non si sa cosa sia successo tra un mojito e l'altro"