BBC | la Juve chiede alla Lega di modificare gli orari delle partite per favorire la

Mina Rzouki (BBC) : 'De Ligt ha scelto la Juventus per tre motivi - uno di questi è CR7' : La Juventus da alcune settimane è al lavoro per acquistare Matthijs De Ligt: i bianconeri avrebbero un accordo con il giocatore per un ingaggio da 8 milioni più quattro di bonus. Inoltre, per De Ligt verrebbe inserita una clausola rescissoria da 150 milioni che andrebbe a salire negli anni. Dunque adesso la Juve sarebbe al lavoro con l'Ajax per trovare un accordo sul cartellino del difensore classe 99. Infatti, la Juve avrebbe proposto ai ...