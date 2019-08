Allarme in Sardegna | il caimano Jack non si trova

Sardegna - anomala scomparsa : sparito un caimano dal circo - è Allarme ad Orosei : Tra incredulità, ironia, ma anche una buona dose d'apprensione, un anomalo caso di scomparsa sta mettendo sottosopra un'intera provincia. Nonostante la sua stazza, un metro e mezzo di lunghezza per un numero imprecisato di chili, nessuno l'ha ancora avvistato e di lui non c'è traccia. Orosei, comune in provincia di Nuoro, costa orientale della Sardegna, da ieri sera è in stato di allarme: un caimano è misteriosamente scomparso da un circo che si ...

