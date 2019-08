Un migrante si è gettato in mare dalla Open Arms

Fonte : agi

(Di martedì 20 agosto 2019) Nella notte altri 8 migranti che necessitavano assistenza e un accompagnatore sono stati fatti sbarcare. L'imbarcazione della Ong spagnola è inda 20 giorni, dallo scorso fine settimana si trova alla fonda di fronte all'isola di Lampedusa, ora conta 99 persone a bordo più l'equipaggio. "La situazione a bordo si complica ogni minuto. Chi non vuole vedere la situazione insostenibile a bordo è incapace di provare empatia per il dolore degli altri", scrivesu Twitter. Possiamo salvare e assistere 163 persone per 2 settimane, possiamo difendere i loro diritti di fronte alle autorità competenti, possiamo sopportare gli attacchi mediatici di 2 governi e della loro propaganda populista, ma siamo una piccola ONG e abbiamo mezzi limitati. https://t.co/QHOImKJI0q —IT (@it) August 19, 2019 Stamane, inoltre, secondo quanto ...

