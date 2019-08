SEAT Leon Black Edition

SEAT Leon - Un milione di esemplari per la terza serie : La Seat festeggia un milione di esemplari venduti della Leon di terza generazione proprio allo scoccare dei 20 anni di carriera del modello. La Casa spagnola ha ottenuto questo risultato dal 2012 a oggi e si prepara a festeggiare l'arrivo della quarta serie , il cui debutto è ormai imminente. Il successo della Leon è stato tale da mettere in secondo piano la Ibiza, precedentemente modello leader del marchio. Con il milione di esemplari ...

SEAT Leon - Arriva la Black Edition : La Seat introduce in Italia la Leon Black Edition, che sarà proposta a partire da 21.100 euro in versione cinque porte e da 21.850 euro per la Sportourer ST. Questa serie speciale giunge alla fine della carriera della vettura, visto che è ormai vicino il lancio della quarta generazione.Dotazioni più ricche della FR. La Black Edition nasce sulla base dell'allestimento sportivo FR e per questo propone di serie i gruppi ottici Full Led, il Media ...